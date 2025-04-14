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Financial Times

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The Guardian

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Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф

Київ • УНН

 • 5228 перегляди

Президент України пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії. Він наголосив, що путін ніколи не хотів закінчувати війну та закликав США до сильніших кроків впливу на рф.

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії та наголосив, що російський диктатор володимир путін ніколи не хотів закінчувати війну. Проте Україна сподівається на сильні кроки від Америки в бік рф. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, передає УНН.  

путін не може нічого вимагати. Ця позиція має йти навіть не від нас, а від США, тому що сенс у припиненні вогню безумовному. путін не може ставити будь-які умови нам, а ми не можемо ставити будь-які умови росіянам. Хоча у нас багато є умов до них, тому що вони прийшли з війною на нашу землю й вони вбивають нас тут

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна погодилася й пішла на цей компроміс. Він зазначив, що це компроміс для Києва, адже українська сторона погодилася на припинення вогню не знаючи, що буде в майбутньому, без попередніх гарантій безпеки, не розуміючи інфраструктуру гарантій безпеки.

США, що вони зробили? США припинили нам допомогу, заморозили її нам й обмін розвідданими знаючи, що для нас це дуже боляче буде…Ми чуємо, що це умова, що воно розблокується, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню. Що зробили ми? Ми сказали: ми йдемо на безумовне припинення вогню. І тут в мене питання, як у президента, мені заблокували щось і сказали йди, інакше ми не розблокуємо. У мене питання: що США зробили дзеркальне в бік росіян?

- сказав Зеленський.

Трамп закликав росію "почати рухатися", щоб зупинити війну в Україні11.04.25, 17:14 • 10509 переглядiв

Зеленський зауважив, що російській стороні нічого не блокували, а просто запропонували припинення вогню.

Якщо бути чесними та справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Росіянам запропонували й нічого не блокували, тобто, коли ми говоримо про мир через силу, вибачте, але виходить так, що мир через силу працює в один бік й тільки в наш. Я вважаю, що це несправедливий підхід й тому, на ваше (журналіста – ред.) запитання, чому не працює припинення вогню – ось чому не працює. путін ніколи не хотів закінчити війну, путін не хотів нашої незалежності, путін хотів нас всіх знищити…США повинні були дати сильний крок і ми на це ще дуже сильно сподіваємося й сподіваємося, що будуть умови в бік росії, а не в бік України

- пояснив Зеленський.

Доповнення

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що війну можливо закінчити на умовах, які допустимі для обох сторін, якщо Україна та рф погодяться. США наразі у процесі знаходження цих умов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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