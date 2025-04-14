Зеленский объяснил, почему не работает прекращение огня со стороны рф

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему не работает прекращение огня со стороны россии и подчеркнул, что российский диктатор владимир путин никогда не хотел заканчивать войну. Однако Украина надеется на сильные шаги от Америки в сторону рф. Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.

путин не может ничего требовать. Эта позиция должна идти даже не от нас, а от США, потому что смысл в прекращении огня безусловном. путин не может ставить какие-либо условия нам, а мы не можем ставить какие-либо условия россиянам. Хотя у нас много есть условий к ним, потому что они пришли с войной на нашу землю и они убивают нас здесь - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина согласилась и пошла на этот компромисс. Он отметил, что это компромисс для Киева, ведь украинская сторона согласилась на прекращение огня не зная, что будет в будущем, без предварительных гарантий безопасности, не понимая инфраструктуру гарантий безопасности.

США, что они сделали? США прекратили нам помощь, заморозили ее нам и обмен разведданными зная, что для нас это очень больно будет…Мы слышим, что это условие, что оно разблокируется, если Украина пойдет на безусловное прекращение огня. Что сделали мы? Мы сказали: мы идем на безусловное прекращение огня. И тут у меня вопрос, как у президента, мне заблокировали что-то и сказали иди, иначе мы не разблокируем. У меня вопрос: что США сделали зеркальное в сторону россиян? - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что российской стороне ничего не блокировали, а просто предложили прекращение огня.

Если быть честными и справедливыми, то нам заблокировали, а потом предложили. Россиянам предложили и ничего не блокировали, то есть, когда мы говорим о мире через силу, простите, но получается так, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. Я считаю, что это несправедливый подход и поэтому, на ваш (журналиста – ред.) вопрос, почему не работает прекращение огня – вот почему не работает. путин никогда не хотел закончить войну, путин не хотел нашей независимости, путин хотел нас всех уничтожить…США должны были дать сильный шаг и мы на это еще очень сильно надеемся и надеемся, что будут условия в сторону россии, а не в сторону Украины - пояснил Зеленский.

Дополнение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что войну возможно закончить на условиях, которые допустимы для обеих сторон, если Украина и рф согласятся. США сейчас в процессе нахождения этих условий.