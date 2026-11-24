россия продолжает умышленно атаковать украинских гражданских лиц и критически важную инфраструктуру, стремясь лишить миллионы людей электроэнергии, отопления и воды с приближением зимы. Об этом по итогам заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.

По его словам, эти нападения являются частью спланированной кампании "террора и геноцида целой нации", при этом москва превращает самые необходимые жизненные потребности гражданского населения в цели войны.

Нападения россии на украинские порты и экспортные маршруты также угрожают глобальной продовольственной безопасности, а последствия выходят далеко за пределы наших границ. кремль вновь ставит под угрозу средства к существованию миллионов людей, в частности в странах, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Украина продолжит вносить свой вклад в защиту мировых поставок продовольствия, несмотря на попытки россии их нарушить