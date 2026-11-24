Атаки РФ на украинские порты угрожают мировой продовольственной безопасности — МИД
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что Россия атакует гражданское население, инфраструктуру, порты и экспортные маршруты Украины. Он призвал ограничить ресурсы агрессора.
россия продолжает умышленно атаковать украинских гражданских лиц и критически важную инфраструктуру, стремясь лишить миллионы людей электроэнергии, отопления и воды с приближением зимы. Об этом по итогам заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает УНН.
Детали
По его словам, эти нападения являются частью спланированной кампании "террора и геноцида целой нации", при этом москва превращает самые необходимые жизненные потребности гражданского населения в цели войны.
Нападения россии на украинские порты и экспортные маршруты также угрожают глобальной продовольственной безопасности, а последствия выходят далеко за пределы наших границ. кремль вновь ставит под угрозу средства к существованию миллионов людей, в частности в странах, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Украина продолжит вносить свой вклад в защиту мировых поставок продовольствия, несмотря на попытки россии их нарушить
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Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН несет ответственность за противодействие угрозе, которую создает агрессия россии.
Незаконная оккупация россией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности остается одним из наиболее ярких противоречий в системе ООН. москва использует позицию, которую никогда законно не занимала, чтобы защитить свою агрессию от международных последствий. Злоупотребление полномочиями Совета подрывает доверие ко всей международной архитектуре безопасности
Он добавил, что москва "годами испытывала, сколько разрушений она может причинить, прежде чем международная реакция станет невыносимой для кремля".
"Каждая атака без ответа лишь подкрепляет этот расчет. Пришло время это изменить. россия должна потерять ресурсы, влияние и возможности, которые позволяют ей продолжать эту войну", - подытожил Сибига.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы мид рф сергея лаврова относительно "исконно русских земель", отметив, что границы определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН.
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