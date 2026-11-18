Мост Васко да Гама в португальской столице Лиссабоне после поражения Крымского моста снова стал самым длинным в Европе. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с государственным министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелой, отметив, что это подарок Португалии от Сил обороны Украины, передает УНН.

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"Прежде всего поздравляю с тем, что со вчерашнего дня мост Васко да Гама в Лиссабоне снова самый длинный в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии", — сказал Сибига.

Министр также добавил, что проинформировал премьер-министра Португалии о ситуации на фронте, а также о ходе переговоров.

Напомним

В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролет обрушился.

В сети появились первые кадры разрушений на Крымском мосту после поражения, снятые во время движения поезда по железнодорожной части.