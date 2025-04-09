Крымский мост

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29379 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне заранее укрепили мост. Украина выбрала его целью из 100 предложенных США, нанеся удар ATACMS в августе 2024, хоть мост не был разрушен.

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Поразила 11 кораблей рф в Черном море и более 1,7 тыс. танков: СБУ о результатах в 33-ю годовщину со дня создания

СБУ уничтожила 11 кораблей рф в Черном море и более 1700 танков на фронте. Также поражены тысячи единиц военной техники, что нанесло значительные потери врагу.

Общество • 25 марта, 07:29 • 34657 просмотра

Керченский мост остается одной из целей - спикер ВМС

Представитель ВМС ВС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что Керченский мост является одной из целей в регионе. Россияне усиливают защиту объекта и готовятся к возможным атакам после потери половины защитных сооружений из-за штормов.

Война • 3 февраля, 09:24 • 40767 просмотра

россия восстанавливает защиту Керченского моста после разрушительных штормов: что известно

Оккупанты установили 17 барж с боновыми заграждениями в северной части Керченского моста. Восстановление защитных сооружений началось после того, как штормы разрушили большинство из 36 предыдущих барж.

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В оккупированном Крыму перекрыли Керченский мост из-за тревоги, а в Брянске работает ПВО

В оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Керченскому мосту. В Брянской области рф работает ПВО и заявляют об уничтожении беспилотника.

Война • 13 января, 18:29 • 31935 просмотра

Масштабная атака дронов на рф: слышны взрывы, в Новороссийске начался пожар

В ночь на 11 января российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о работе ПВО и взрывах в Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой областях и Новороссийске.

Война • 10 января, 23:50 • 30104 просмотра

В Крыму сообщили о дронах: россия подняла авиацию, закрыла Керченский мост

В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.

Война • 10 января, 23:25 • 28535 просмотра

рф пытается восстановить сооружения возле Керченского моста, которые были повреждены из-за штормов - ВМС

россия пытается восстановить защитные сооружения возле Керченского моста, которые пострадали от штормов. Оккупанты усилили объект эшелонированными системами ПВО и увеличили количество бензовозов для поставки топлива.

Война • 6 января, 08:58 • 37928 просмотра

рф уже потеряла почти половину заграждений из барж у Керченского моста

Спутниковые снимки показали сокращение количества защитных барж у Керченского моста с 34 до 18 единиц из-за осенне-зимних штормов. россия не предпринимает попыток восстановить утраченные заграждения.

Общество • 4 января, 10:52 • 38798 просмотра

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Спикер ВМС сообщил о выходе из строя части российских заграждений Керченского моста из-за штормов. Сезон штормов продлится еще 2-3 месяца.

Война • 29 декабря, 12:18 • 67631 просмотра

Морские драконы СБУ вступили в бой с российской авиацией в Керченской бухте: видео

Группа морских дронов "Sea Baby" атаковала российские вертолеты и самолеты в Керченской бухте. В бою есть убитые и раненые среди русских, а вражеские вертолеты получили значительные повреждения.

Война • 9 декабря, 07:44 • 17810 просмотра

В центре Керчи пропал интернет после сообщений о взрывах

В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.

Общество • 6 декабря, 10:03 • 15999 просмотра

Оккупанты перекрыли Крымский мост, в Керчи прогремели взрывы

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи слышны взрывы в районе судостроительного завода "Затока". В Керченском проливе сообщают о возможном появлении украинских морских дронов.

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керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук

россия полностью потеряла возможность защищать Керченский мост с моря, где раньше было 10 кораблей. Оккупанты компенсируют это большим количеством систем ПВО, создавая плотную воздушную защиту.

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В оккупированном Крыму морское течение вынесло на берег элементы заграждений, ранее установленных возле Керченского моста

Возле набережной Керчи обнаружены остатки боновых заграждений, установленных для защиты моста от украинских беспилотников. Среди обломков найдены полые баки и конструкции из арматуры.

Общество • 5 ноября, 18:33 • 30500 просмотра

Керченский мост в дыму, над оккупированным Крымом рф «сбивает ракеты»

В оккупированном Крыму объявлена ракетная опасность, сообщается о работе ПВО. Керченский мост прикрыт дымовой завесой, слышны взрывы возле Джанкоя, над Румынией замечен разведывательный самолет НАТО.

Война • 17 октября, 13:34 • 12904 просмотра

Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Азовское море находится под огневым контролем украинских военно-морских сил. В Черном море остаются две российские подводные лодки, основная функция которых - охрана Новороссийска.

Война • 14 октября, 09:04 • 15233 просмотра

Заграждения, которыми рф пытается прикрыть Керченский мост, прибило к берегам Керчи

Фрагменты боновых заграждений, установленных Россией для защиты Керченского моста, плавают у берегов Керчи. Россия усиливает оборону моста, увеличивая количество барж и устанавливая дополнительные заграждения.

Война • 13 октября, 14:30 • 34527 просмотра

В оккупированной Балаклаве близкие к путину миллиардеры получили 10 участков земли - СМИ

Миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги завладели 10 участками земли в Крыму, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам. Земля нужна для строительства яхтенной марины в Балаклавской бухте по поручению путина.

Война • 4 октября, 18:46 • 27146 просмотра

Украина призывает Гаагский трибунал обязать рф демонтировать Керченский мост

Украина просит Арбитражный трибунал в Гааге обязать россию демонтировать Керченский мост для восстановления судоходства. Золотарева призывает прекратить нарушение международного морского права россией.

Война • 3 октября, 18:10 • 30742 просмотра

рф снова активизировала попытки защитить Керченский мост

Спутниковые снимки показывают, что рф устанавливает новые заграждения и системы ПВО возле Керченского моста, пытаясь защитить мост от атак украинских морских и воздушных беспилотников.

Война • 2 октября, 09:40 • 13201 просмотра

россия вряд ли сможет в этом сезоне построить защитное сооружение для Керченского моста - ВМС

россия начала строительство «загадочного сооружения» для защиты Керченского моста. Из-за начала штормового периода завершение строительства в этом сезоне маловероятно, заявил представитель ВМС ВСУ.

Война • 26 сентября, 10:45 • 15129 просмотра

россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"

Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.

Война • 25 сентября, 12:40 • 14263 просмотра

В Гааге начались слушания по существу по иску Украины против рф относительно нарушения морского права

В Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении морского права. Украина требует восстановить свои права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Война • 23 сентября, 13:55 • 16628 просмотра

Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР

На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.

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Серия взрывов прогремела в оккупированной Керчи

В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.

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рф заявляет о "перехвате" 5 дронов над акваторией Черного моря, в пабликах пишут о возможном поражении "Панциря"

минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.

Война • 16 августа, 06:04 • 18264 просмотра

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс - Буданов

Глава ГУР МО считает, что вернуть Крым будет проще через Крымский мост и Перекопский перешеек. Буданов опровергает миф о неприступности полуострова, напоминая о его завоеваниях в прошлом.

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россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

Возле Керченского моста продолжаются работы по строительству оборонительных сооружений и дополнительного моста. Активное строительство продолжается от арочных пролетов до Кубани, устанавливаются сваи.

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«Работа идет": Буданов допустил уничтожение Крымского моста

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что есть шансы на разрушение Крымского моста в ближайшие месяцы.

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