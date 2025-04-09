Крымский мост

россияне заранее укрепили мост. Украина выбрала его целью из 100 предложенных США, нанеся удар ATACMS в августе 2024, хоть мост не был разрушен.
СБУ уничтожила 11 кораблей рф в Черном море и более 1700 танков на фронте. Также поражены тысячи единиц военной техники, что нанесло значительные потери врагу.
Представитель ВМС ВС Дмитрий Плетенчук подтвердил, что Керченский мост является одной из целей в регионе. Россияне усиливают защиту объекта и готовятся к возможным атакам после потери половины защитных сооружений из-за штормов.
Оккупанты установили 17 барж с боновыми заграждениями в северной части Керченского моста. Восстановление защитных сооружений началось после того, как штормы разрушили большинство из 36 предыдущих барж.
В оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Керченскому мосту. В Брянской области рф работает ПВО и заявляют об уничтожении беспилотника.
В ночь на 11 января российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о работе ПВО и взрывах в Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой областях и Новороссийске.
В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.
россия пытается восстановить защитные сооружения возле Керченского моста, которые пострадали от штормов. Оккупанты усилили объект эшелонированными системами ПВО и увеличили количество бензовозов для поставки топлива.
Спутниковые снимки показали сокращение количества защитных барж у Керченского моста с 34 до 18 единиц из-за осенне-зимних штормов. россия не предпринимает попыток восстановить утраченные заграждения.
Спикер ВМС сообщил о выходе из строя части российских заграждений Керченского моста из-за штормов. Сезон штормов продлится еще 2-3 месяца.
Группа морских дронов "Sea Baby" атаковала российские вертолеты и самолеты в Керченской бухте. В бою есть убитые и раненые среди русских, а вражеские вертолеты получили значительные повреждения.
В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи слышны взрывы в районе судостроительного завода "Затока". В Керченском проливе сообщают о возможном появлении украинских морских дронов.
россия полностью потеряла возможность защищать Керченский мост с моря, где раньше было 10 кораблей. Оккупанты компенсируют это большим количеством систем ПВО, создавая плотную воздушную защиту.
Возле набережной Керчи обнаружены остатки боновых заграждений, установленных для защиты моста от украинских беспилотников. Среди обломков найдены полые баки и конструкции из арматуры.
В оккупированном Крыму объявлена ракетная опасность, сообщается о работе ПВО. Керченский мост прикрыт дымовой завесой, слышны взрывы возле Джанкоя, над Румынией замечен разведывательный самолет НАТО.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Азовское море находится под огневым контролем украинских военно-морских сил. В Черном море остаются две российские подводные лодки, основная функция которых - охрана Новороссийска.
Фрагменты боновых заграждений, установленных Россией для защиты Керченского моста, плавают у берегов Керчи. Россия усиливает оборону моста, увеличивая количество барж и устанавливая дополнительные заграждения.
Миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги завладели 10 участками земли в Крыму, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам. Земля нужна для строительства яхтенной марины в Балаклавской бухте по поручению путина.
Украина просит Арбитражный трибунал в Гааге обязать россию демонтировать Керченский мост для восстановления судоходства. Золотарева призывает прекратить нарушение международного морского права россией.
Спутниковые снимки показывают, что рф устанавливает новые заграждения и системы ПВО возле Керченского моста, пытаясь защитить мост от атак украинских морских и воздушных беспилотников.
россия начала строительство «загадочного сооружения» для защиты Керченского моста. Из-за начала штормового периода завершение строительства в этом сезоне маловероятно, заявил представитель ВМС ВСУ.
Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.
В Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении морского права. Украина требует восстановить свои права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.
В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.
минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.
Глава ГУР МО считает, что вернуть Крым будет проще через Крымский мост и Перекопский перешеек. Буданов опровергает миф о неприступности полуострова, напоминая о его завоеваниях в прошлом.
Возле Керченского моста продолжаются работы по строительству оборонительных сооружений и дополнительного моста. Активное строительство продолжается от арочных пролетов до Кубани, устанавливаются сваи.
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что есть шансы на разрушение Крымского моста в ближайшие месяцы.