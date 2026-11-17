В оккупированном Крыму фиксируют обрушение автомобильного пролёта Крымского моста
Киев • УНН
Мониторинговый канал сообщил об обрушении пролёта вместе с аркой. По его данным, обломки перекрыли судоходный фарватер.
Во временно оккупированном Крыму фиксируют, что вместе с аркой полностью обрушен автомобильный пролёт Крымского моста. Об этом 17 ноября сообщает мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер", показав кадры, пишет УНН.
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"Вместе с аркой полностью обрушен автомобильный пролёт Керченского моста, а судоходный фарватер полностью завален обломками. То есть не будет не только автомобильного движения через пролив, но и судоходства между Чёрным и Азовским морями", — сообщает "Крымский ветер".
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