Во временно оккупированном Крыму фиксируют, что вместе с аркой полностью обрушен автомобильный пролёт Крымского моста. Об этом 17 ноября сообщает мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер", показав кадры, пишет УНН.

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"Вместе с аркой полностью обрушен автомобильный пролёт Керченского моста, а судоходный фарватер полностью завален обломками. То есть не будет не только автомобильного движения через пролив, но и судоходства между Чёрным и Азовским морями", — сообщает "Крымский ветер".

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