В ночь на вторник, 17 ноября, Крымский мост подвергся атаке. Об этом сообщил «глава» оккупированного Крыма сергей аксёнов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в настоящее время движение транспорта по мосту прекращено.

Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации - написал гауляйтер.

Тем временем OSINT-каналы и местные паблики размещают первые кадры новой атаки на Крымский мост.

Напомним

Временно оккупированном Крыму назначенный РФ глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и о том, что движение автомобилей ограничено.

В кремле назвали "незначительными" повреждения Крымского моста