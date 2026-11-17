Крымский мост атаковали второй раз за сутки: движение транспорта прекратили
Киев • УНН
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся атаке, сообщил гауляйтер Аксёнов. Движение транспорта по мосту временно прекратили.
В ночь на вторник, 17 ноября, Крымский мост подвергся атаке. Об этом сообщил «глава» оккупированного Крыма сергей аксёнов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в настоящее время движение транспорта по мосту прекращено.
Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации
Тем временем OSINT-каналы и местные паблики размещают первые кадры новой атаки на Крымский мост.
Напомним
Временно оккупированном Крыму назначенный РФ глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и о том, что движение автомобилей ограничено.
В кремле назвали "незначительными" повреждения Крымского моста16.11.26, 12:52 • 4500 просмотров