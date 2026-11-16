В Кремле назвали "незначительными" повреждения Крымского моста

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «незначительными» повреждения Крымского моста в результате поражения 16 ноября. А в правительстве РФ заявили, что проводится оценка повреждений Крымского моста, чтобы понять сроки восстановления. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

«Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

«По мосту информация будет от Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений. Информация от Минтранса будет», — заявил Песков.

«Что касается корреляции с мирным процессом, мы сами неоднократно говорили, что не хотим временного перемирия, мы хотим мира на много лет и столетий. Именно поэтому специальная военная операция продолжается. А переговорный трек — это то, что должно привести нас к этому миру. Что касается мирного процесса, мы также неоднократно говорили, что это растянутый во времени процесс, он сложный. Он состоит из множества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается», — также указал Песков в контексте удара по Крымскому мосту.

По данным телеграм-канала Mash, после поражения одну из арок моста «визуально повело примерно на 15 градусов», около 2000 машин застряли в очереди на мост с обеих сторон.

«Арка автомобильного моста (ближняя на фото) заметно изменила наклон», — сообщил мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер».

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев сообщил, что движение по Крымскому мосту ограничено «ориентировочно до середины дня», а со стороны Кубани на подъезде к мосту разворачивают два пункта обогрева с туалетами.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что пострадавших в результате удара по Крымскому мосту нет, а движение по автомобильной части моста остановлено.

В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения