В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения

Во временно оккупированном Крыму назначенный рф глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и ограничении движения автомобилей, пишет УНН.

Детали

аксёнов заявил об "ударе по Крымскому мосту". "В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы", — написал он в телеграм-канале.

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", утром 16 ноября был нанесён удар по одной из арок судоходного пролёта моста.

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