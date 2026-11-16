В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму сергей аксёнов заявил об ударе по мосту 16 ноября. Движение транспорта ограничили.
Во временно оккупированном Крыму назначенный рф глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и ограничении движения автомобилей, пишет УНН.
Детали
аксёнов заявил об "ударе по Крымскому мосту". "В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы", — написал он в телеграм-канале.
По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", утром 16 ноября был нанесён удар по одной из арок судоходного пролёта моста.
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