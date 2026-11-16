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В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения

Киев • УНН

 • 9126 просмотра

Во временно оккупированном Крыму сергей аксёнов заявил об ударе по мосту 16 ноября. Движение транспорта ограничили.

В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения

Во временно оккупированном Крыму назначенный рф глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста и ограничении движения автомобилей, пишет УНН.

Детали

аксёнов заявил об "ударе по Крымскому мосту". "В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы", — написал он в телеграм-канале.

По данным мониторингового телеграм-канала "Крымский ветер", утром 16 ноября был нанесён удар по одной из арок судоходного пролёта моста. 

Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом16.11.26, 07:59 • 17264 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Крым
Крымский мост