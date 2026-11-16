Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом

В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали ряд российских регионов и временно оккупированные территории Украины. В Ростовской области вспыхнули пожары на 4 предприятиях, в Краснодарском крае сообщили о повреждениях, а в оккупированных Бердянске и Донецке прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Больше всего подтверждённых последствий зафиксировали в Азове Ростовской области, где после атаки возникли пожары на 4 производственных объектах. OSINT-анализ также выявил возгорания возле двух нефтебаз, однако их непосредственное поражение пока не подтверждено.

В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших

В Миллеровском районе Ростовской области сообщили о пожаре в слободе Рогалик. В Северском районе Краснодарского края местные власти заявили о падении обломков беспилотников и повреждениях.

Где ещё раздавались взрывы и работала ПВО

В оккупированном Бердянске в течение ночи прогремело несколько серий взрывов, в частности в районе «Восьмухи». В Мариуполе, Волновахе и Новоазовском районе также сообщали об угрозе дронов. Подтверждённых данных о поражённых объектах нет.

В оккупированном Донецке, по информации Андрющенко, атаковали энергетические объекты и транспорт в Петровском районе.

В московском регионе российские власти сообщали о перехвате беспилотников. В Калужской области заявили о 44 сбитых дронах, в Тульской — о 10, в Воронежской — о 2.

Кроме того, из-за угрозы атаки в Ярославле временно перекрывали движение транспорта в направлении Москвы. Воздушную опасность объявляли также в ряде других регионов РФ.

В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено