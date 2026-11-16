$45.3850.34
ukenru
05:59 • 3952 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 8364 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
04:16 • 15671 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
03:38 • 17167 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
02:56 • 14683 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
02:17 • 14169 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
01:17 • 18352 просмотра
В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено
16 ноября, 00:16 • 13962 просмотра
В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
15 ноября, 23:16 • 13927 просмотра
В сети показали спутниковые снимки последствий атаки на российский порт Усть-ЛугаVideo
15 ноября, 22:37 • 13532 просмотра
Стало известно, почему НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
4.6м/с
83%
758мм
Популярные новости
Байден назвал Зеленского капризным, упрямым и неблагодарным в своих мемуарах, упомянул и путина15 ноября, 21:44 • 14739 просмотра
Майкл Джей Фокс впервые за долгое время появился на публике с женой и тремя дочерьмиPhoto15 ноября, 22:05 • 11665 просмотра
Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве15 ноября, 23:05 • 10326 просмотра
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами ГолливудаPhoto16 ноября, 00:06 • 10756 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде01:06 • 7702 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 44879 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 60764 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 79037 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 67548 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 78838 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Карни
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 878 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 1960 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 3340 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн03:05 • 4180 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта02:05 • 4666 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фокс Ньюс
Золото
Старлинк

Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом

Киев • УНН

 • 3974 просмотра

В ростовской области после атаки вспыхнули пожары на четырех предприятиях. Взрывы также звучали в оккупированных Бердянске и Донецке.

Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом

В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали ряд российских регионов и временно оккупированные территории Украины. В Ростовской области вспыхнули пожары на 4 предприятиях, в Краснодарском крае сообщили о повреждениях, а в оккупированных Бердянске и Донецке прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Больше всего подтверждённых последствий зафиксировали в Азове Ростовской области, где после атаки возникли пожары на 4 производственных объектах. OSINT-анализ также выявил возгорания возле двух нефтебаз, однако их непосредственное поражение пока не подтверждено.

В российском Азове после атаки дронов вспыхнули пожары на 4 предприятиях, трое пострадавших16.11.26, 07:29 • 1006 просмотров

В Миллеровском районе Ростовской области сообщили о пожаре в слободе Рогалик. В Северском районе Краснодарского края местные власти заявили о падении обломков беспилотников и повреждениях.

Где ещё раздавались взрывы и работала ПВО

В оккупированном Бердянске в течение ночи прогремело несколько серий взрывов, в частности в районе «Восьмухи». В Мариуполе, Волновахе и Новоазовском районе также сообщали об угрозе дронов. Подтверждённых данных о поражённых объектах нет.

В оккупированном Донецке, по информации Андрющенко, атаковали энергетические объекты и транспорт в Петровском районе.

В московском регионе российские власти сообщали о перехвате беспилотников. В Калужской области заявили о 44 сбитых дронах, в Тульской — о 10, в Воронежской — о 2.

Кроме того, из-за угрозы атаки в Ярославле временно перекрывали движение транспорта в направлении Москвы. Воздушную опасность объявляли также в ряде других регионов РФ.

В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено16.11.26, 03:17 • 18355 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Тульская область
Волноваха
Украина
Бердянск
Мариуполь
Донецк