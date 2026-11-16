В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено

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В ночь на 16 ноября несколько регионов России и временно оккупированный Бердянск оказались под атакой беспилотников. В Краснодарском крае взрывы раздавались вблизи нефтеперерабатывающих заводов, в Ярославле перекрыли дорогу в направлении Москвы, а российские власти заявили о 82 сбитых дронах на подступах к столице. Об этом сообщают партизанское движение "АТЕШ", издание ASTRA и российские чиновники, пишет УНН.

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По данным "АТЕШ", серия мощных взрывов прогремела в Орле, где в Заводском районе заметили дым. В Краснодаре также неоднократно слышали взрывы, а группы беспилотников двигались в сторону пригорода.

Особенно активное движение дронов партизаны зафиксировали вблизи Ильского и Афипского НПЗ. Во временно оккупированном Бердянске, по их сообщениям, прогремело около 37 взрывов. В то же время в направлении Севастополя двигалась большая группа морских беспилотников.

В России перекрывают дороги и ограничивают авиасообщение

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в направлении Москвы из-за атаки БПЛА. В аэропорту города временно ограничили прием и отправку самолетов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 82 беспилотниках, якобы сбитых на подступах к столице с вечера 15 ноября. О пострадавших или разрушениях он не сообщил.

По информации ASTRA, взрывы также слышали в Ростовской области. Местные жители утверждают, что предупреждения об опасности поступили с опозданием. Впоследствии власти сообщили об угрозе для Таганрога, Азова, Батайска и Ростова-на-Дону.

Информация о последствиях атак и возможных поражениях объектов в настоящее время требует подтверждения.

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