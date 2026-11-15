Украинские дальнобойные санкции остановили более 55% нефтепереработки рф — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции остановили более 55% нефтеперерабатывающих мощностей россии. Он назвал это ответом на удары по энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей, передает УНН.
Сегодня был доклад (Главнокомандующего ВСУ — ред.) Михаила Драпатого, в частности об украинских дальнобойных санкциях. Сейчас фактически каждый день у нас есть результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей
Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии13.11.26, 15:16 • 20548 просмотров
Президент подчеркнул, что это "вполне справедливый" ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике.
Недавние украинские атаки сократили нефтеперерабатывающие мощности рф на 30% — Reuters10.11.26, 14:43 • 4093 просмотра