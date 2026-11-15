Украинские дальнобойные санкции остановили более 55% нефтепереработки рф — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей, передает УНН.

Сегодня был доклад (Главнокомандующего ВСУ — ред.) Михаила Драпатого, в частности об украинских дальнобойных санкциях. Сейчас фактически каждый день у нас есть результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей - сообщил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что это "вполне справедливый" ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике.

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