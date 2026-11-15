Українські далекобійні санкції зупинили понад 55% нафтопереробки рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей, передає УНН.

Була сьогодні доповідь (Головнокомандувача ЗСУ - ред.) Михайла Драпатого, зокрема по українських далекобійних санкціях. Зараз фактично кожного дня є наші результати, і загалом на сьогодні ми зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей - повідомив Зеленський.

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Президент наголосив, що це "цілком справедлива" відповідь на відмову росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці.

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