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Українські далекобійні санкції зупинили понад 55% нафтопереробки рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції зупинили понад 55% нафтопереробних спроможностей росії. Він назвав це відповіддю на удари по енергетиці.

Українські далекобійні санкції зупинили понад 55% нафтопереробки рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей, передає УНН.

Була сьогодні доповідь (Головнокомандувача ЗСУ - ред.) Михайла Драпатого, зокрема по українських далекобійних санкціях. Зараз фактично кожного дня є наші результати, і загалом на сьогодні ми зупинили вже більш ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей 

- повідомив Зеленський.

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Президент наголосив, що це "цілком справедлива" відповідь на відмову росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці.

Нещодавні українські атаки скоротили нафтопереробні потужності рф на 30% - Reuters10.11.26, 14:43 • 4093 перегляди

Антоніна Туманова

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