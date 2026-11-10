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Нещодавні українські атаки скоротили нафтопереробні потужності рф на 30% - Reuters

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Атаки українських безпілотників пошкодили 9 із 35 найбільших НПЗ росії. Потужності переробки скоротилися приблизно на 300 тисяч тонн на добу.

Нещодавні українські атаки скоротили нафтопереробні потужності рф на 30% - Reuters

Відновлення українських ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) із кінця жовтня скоротило потужності нафтопереробки росії приблизно на 30%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два галузеві джерела, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, українські атаки на російські НПЗ посилюють труднощі москви з подоланням внутрішнього дефіциту пального, оскільки росія водночас постачає дизельне пальне на міжнародні ринки в межах експортної угоди з президентом США Дональдом Трампом.

Україна активізувала удари по російських нафтопереробних заводах із кінця жовтня, коли оголошене Трампом перемир'я між Києвом і москвою щодо ударів по енергетичних об'єктах так і не набуло чинності.

За даними галузевих джерел і представників влади, протягом останнього тижня українські атаки порушили роботу та спричинили аварійні ситуації на дев'яти з 35 найбільших нафтопереробних заводів росії.

За оцінками джерел, сукупна добова паспортна потужність російських НПЗ, які постраждали від атак безпілотників із кінця жовтня, становить близько 300 тисяч тонн, або 2,2 млн барелів. Серед них — три великі підприємства в центральній частині росії. Загальна потужність первинної нафтопереробки країни становить приблизно 930 тисяч тонн на добу.

Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"09.11.26, 12:30 • 16629 переглядiв

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тисяч тонн, або 5 млн барелів сирої нафти на добу, повідомили джерела.

За їхніми оцінками, фактичне скорочення обсягів переробки сирої нафти на російських заводах може сягати 200 тисяч тонн на добу.

Серед постраждалих підприємств — нафтопереробні заводи в Рязані, Ярославлі та Поволзькому регіоні.

"Роснефть" знову обмежила продаж пального по всій росії через удари по НПЗ 09.11.26, 17:24 • 5660 переглядiв

Ольга Розгон

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