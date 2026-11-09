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The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 8858 перегляди

Сили оборони України пошкодили три цехи заводу імені Морозова під Санкт-Петербургом. Підприємство виробляє заряди для ракет «Іскандер-М».

Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження під Санкт-Петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом російських "Іскандерів", пише УНН.

Паливо для "Іскандерів" під ударом: Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, кожен "Іскандер", який летить на українське місто, має свою біографію і починається вона не на пусковій установці, а у цеху заводу, де виготовляють паливо, яке піднімає ракету у небо.

Одне із таких підприємств, АТ "Завод імені Морозова", знаходиться неподалік Санкт-Петербурга. Тут виробляють вибухові речовини і розробили тверде паливо для двигунів ракетних комплексів "Тополь-М". А для балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" завод робить і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820. Це підприємство ВПК входить до державної корпорації "Ростех" і є однією з важливих ланок ланцюжка, який дає армії рф балістику, вказали у Генштабі.

"У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються" - зазначили у Генштабі.

Що це означає для України

"Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки", - вказали у Генштабі.

"Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

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