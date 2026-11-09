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Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"

Киев • УНН

 • 8002 просмотра

Силы обороны Украины повредили три цеха завода имени Морозова под Санкт-Петербургом. Предприятие производит заряды для ракет «Искандер-М».

Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение под Санкт-Петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом российских "Искандеров", пишет УНН.

Топливо для "Искандеров" под ударом: Силы обороны поразили завод под Санкт-Петербургом

- сообщили в Генштабе.

Как указано, каждый "Искандер", летящий на украинский город, имеет свою биографию, и начинается она не на пусковой установке, а в цехе завода, где производят топливо, поднимающее ракету в небо.

Одно из таких предприятий, АО "Завод имени Морозова", находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Здесь производят взрывчатые вещества и разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М". А для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" завод производит и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820. Это предприятие ВПК входит в государственную корпорацию "Ростех" и является одним из важных звеньев цепочки, которая обеспечивает армию рф баллистическими ракетами, указали в Генштабе.

"В ночь на 9 ноября в эту биографию вмешались Силы обороны Украины. Подразделения поразили предприятие и повредили сразу три производственных цеха. Масштабы ущерба уточняются" — отметили в Генштабе.

Что это означает для Украины

"Каждый такой удар усложняет врагу выпуск ракет для "Искандеров", которыми он бьет по нашим городам. Цепочка рвется в самом начале, задолго до пусковой установки", — указали в Генштабе.

"Украина действует в рамках права на самооборону, которое гарантирует статья 51 Устава ООН. Силы обороны системно подрывают военно-экономический потенциал агрессора, чтобы вынудить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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Юлия Шрамко

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