Новый рекорд: Россия потеряла 2 980 военнослужащих за сутки на войне в Украине
Киев • УНН
За сутки 8 ноября российские войска потеряли 2 980 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 609 380 человек.
В течение суток 8 ноября противник потерял в войне в Украине 2 980 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 ноября достигли около 1 609 380 человек.
Напомним
В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.
2027 год может стать последним годом войны — Коваленко08.11.26, 04:20 • 10005 просмотров