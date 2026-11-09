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Новый рекорд: Россия потеряла 2 980 военнослужащих за сутки на войне в Украине

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

За сутки 8 ноября российские войска потеряли 2 980 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 1 609 380 человек.

Новый рекорд: Россия потеряла 2 980 военнослужащих за сутки на войне в Украине

В течение суток 8 ноября противник потерял в войне в Украине 2 980 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 ноября достигли около 1 609 380 человек.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

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Вадим Хлюдзинский

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