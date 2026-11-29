В Швейцарии археологи обнаружили железную цепь римского периода, которой около 2000 лет. Находку сделали во время раскопок в городе Эшенц, в кантоне Тургау. Об этом сообщает Swissinfo, передает УНН.

Подробности

Команда раскопок обнаружила в Эшенце, кантоне Тургау, на северо-востоке Швейцарии, очень хорошо сохранившуюся железную цепь римского периода возрастом около 2000 лет. Еще до того, как эта редкая находка будет законсервирована и отреставрирована, публика может осмотреть цепь в Музее археологии во Фрауэнфельде - пишет издание.

Согласно имеющейся информации, ученые проводили раскопки на территории римского викуса Тасгеций в Эшенце в связи со строительным проектом, и во время раскопок археологи обнаружили дорогу, фундаменты домов и задний двор.

Наряду с деревянными конструктивными элементами, фрагментами сосудов и костями животных они также обнаружили эту железную цепь. Благодаря насыщенной водой почве находки особенно хорошо сохранились. Согласно заявлению, цепь можно увидеть "сразу после раскопок" - то есть до того, как ее законсервируют и отреставрируют, - в Музее археологии во Фрауэнфельде с 1 декабря по 31 января. "Захватывающий вопрос" о том, что или кто был связан цепью, остается без ответа - пишет издание.

Напомним

Американские археологи обнаружили в штате Техас древнее место массовой охоты на бизонов, которым люди пользовались на протяжении примерно 3000 лет. Находка ставит под сомнение прежние представления ученых о распространении охотничьих технологий среди коренных народов Северной Америки.