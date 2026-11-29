Ливия потребует от Украины компенсации за удары по Бенгази — СМИ
Киев • УНН
Власти восточной Ливии заявили о намерении потребовать от Украины компенсацию за человеческий и материальный ущерб в порту Бенгази. Там затопили российский корвет "Меркурий".
Власти Ливии, контролирующие восток страны, потребуют от Украины компенсации за удары по порту Бенгази. Об этом заявил глава местного МИД Абда аль-Хади аль-Хувейджа, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам дипломата, правительство Ливии "имеет полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба, причинённого этими нападениями".
Мы подчёркиваем, что любое требование о компенсации должно в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности охватывать как человеческий, так и материальный ущерб
Он уточнил, что речь идёт о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о возмещении ущерба, причинённого объектам, инфраструктуре порта и экономическим предприятиям.
Напомним
Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь на 22 ноября в порту Бенгази произошёл взрыв на борту российского корабля.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил операцию, в ходе которой был потоплен российский корвет "Меркурий" и не только, указав, что всё "произошло у берегов Ливии" и что были задействованы "семь морских дронов украинского производства".
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