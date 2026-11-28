Фото: Одесская ОВА

россия нанесла циничный удар по складу с зерном в Одесской области в день памяти жертв Голодомора. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, уничтожена большая часть украинского зерна, передает УНН.

В День памяти жертв голодомора, когда украинцы чтят память миллионов людей, убитых тоталитарным режимом, Россия нанесла циничный удар по складу с зерном в Одесской области - сообщил Кипер.

По его словам, в результате атаки повреждена кровля складского помещения и уничтожена большая часть украинского зерна. Обошлось без пострадавших.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

Напомним

В Украине 28 ноября чествуют жертв Голодоморов. Официальная общенациональная скорбная дата, установленная Указом Президента Украины, которая отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. Событие посвящено чествованию памяти миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом во время геноцида украинского народа - Голодомора 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Традиционно в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проводится всеукраинская акция "Зажги свечу памяти", когда граждане зажигают свечи возле мемориалов и на подоконниках собственных домов.