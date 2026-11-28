29 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
29 ноября электроэнергию будут отключать для всех потребителей с 1-й по 3-ю очередь. Причина — последствия атак на энергосистему.
Завтра в Украине круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируют отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.
Как 29 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям
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