Делегация из десятка чиновников США 19 ноября в Брюсселе встретилась с европейскими дипломатами, ведущими переговоры по закону ЕС о космосе (EU Space Act), чтобы выступить против этого предложения. Об этом со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщило Rapporteur, пишет УНН.

Подробности

По словам дипломатов, на встречу были приглашены дипломатические атташе всех стран блока, ответственные за переговоры по европейскому закону о космосе (EUSA), и большинство из них присутствовали.

Американские коллеги, косвенно призывая к изменению EUSA, заявили, что американская законодательная база в космической сфере не предусматривает требований экстерриториальности, сообщили дипломаты.

Американская делегация также упомянула, что американское законодательство не устанавливает требований безопасности или устойчивости в отношении французской ракетной компании Arianespace, сообщили дипломаты.

Американский гигант Amazon приобрел 24 запуска с использованием ракеты Ariane 6 европейской компании для выведения спутников на низкую околоземную орбиту.

EUSA предлагает правила по снижению количества космического мусора и оценке воздействия на окружающую среду для иностранных спутников, регулирующие условия продажи данных, полученных в космосе, на рынке ЕС.

Европа создаст космический аппарат для сбора мусора на орбите: сколько он будет стоить и когда "заработает"

В состав американской делегации вошли представители пяти американских органов: Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое занимается гражданской авиацией; Федеральной комиссии по связи (FCC), регулирующего органа в сфере телекоммуникаций и вещания; Управления по космическим вопросам (OSAA), которое занимается дипломатической космической политикой; Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое занимается прогнозированием погоды, мониторингом климата и океана; а также федеральных органов экспортного контроля, которые контролируют ограничения на чувствительные товары и технологии.

Американская делегация также выразила сомнения относительно возможности согласования так называемого решения об эквивалентности в рамках EUSA, касающегося доступа американских космических компаний на рынок ЕС. Дипломаты ЕС заявили, что это связано с тем, что их американские коллеги утверждают: американская рамочная программа не регулирует выход компаний ЕС на рынок США.

Решение об эквивалентности стало ключевым пунктом дебатов в Европейском парламенте, где депутаты Европарламента спрашивали, не может ли предоставление американским компаниям доступа на рынок ЕС без немедленного взаимного доступа для европейских фирм дать американским конкурентам несправедливое преимущество.

Дипломаты ЕС, как сообщается, высказали противоречивые мнения по итогам встречи. Но все они заявили, что американская система управления сложнее, чем та, которую ЕС выстраивает совместно с EUSA.

Некоторые дипломаты также критиковали, по их мнению, снисходительное отношение американской делегации.

Администрация Трампа одобрила план Маска по размещению дата-центров в космосе