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В среду федеральные регуляторы США одобрили создание сети центров обработки данных в космосе, заявив, что это "поддержит стремительное развитие американской экономики, основанной на супер­интеллекте", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Федеральная комиссия по связи (FCC) сообщила, что регуляторы дали разрешение на размещение на орбите 1 миллиона спутников Starmind — фактически вычислительных модулей, — разработанных компанией SpaceX Илона Маска. Это первое подобное разрешение в истории США.

В FCC отметили, что это решение "приближает человечество к цивилизации II типа по шкале Кардашёва — такой, которая способна использовать всю энергию Солнца".

"Америка ведет мир в эру супер­интеллекта", — заявил председатель FCC Брендан Карр.

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Сторонники этого проекта утверждают, что размещение центров обработки данных в космосе необходимо, поскольку индустрия искусственного интеллекта растет, а на Земле такие объекты создают значительную нагрузку на энергосети и системы водоснабжения.

"Используя практически постоянный поток солнечной энергии при минимальных затратах на эксплуатацию и обслуживание, эти спутники обеспечат революционную экономическую и энергетическую эффективность, одновременно существенно снижая воздействие на окружающую среду, характерное для наземных дата-центров", — отмечала компания SpaceX в обращении к FCC.

Однако критики указывают на то, что технология для таких космических дата-центров все еще находится на стадии разработки, поэтому до их фактического развертывания еще очень далеко.

Согласно лицензии, одобренной в среду, SpaceX должна начать развертывание не позднее ноября 2033 года, разместить 10% от общего количества (то есть 100 000 спутников) — не позднее ноября 2035 года, а 50% — до ноября 2038 года, сообщили в FCC.

В настоящее время неизвестно, действительно ли SpaceX разместит в космосе 1 миллион спутников (для сравнения: сейчас на орбите находится всего 17 000 спутников). Операторы часто запрашивают разрешение на большее количество аппаратов, чем планируют запустить на самом деле, — это дает им большую гибкость при проектировании.

Так, перед началом развертывания системы Starlink компания SpaceX получила разрешение на 42 000 спутников. На сегодняшний день эта сеть насчитывает немногим более 11 000 спутников. В своем запросе SpaceX в значительной степени рассчитывает на снижение расходов благодаря Starship — многоразовой ракете нового поколения, которую в настоящее время разрабатывает компания, — чтобы обеспечить развертывание спутников.

Конкурент Amazon в сфере спутниковой связи — проект Leo — и другие стороны раскритиковали этот план, выразив сомнение в том, что SpaceX сможет развернуть все спутники, и предположив, что на это могут уйти столетия. В марте Карр отверг эту критику.

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"Amazon стоит сосредоточиться на наведении порядка в собственных делах — с собственными запусками и собственной спутниковой сетью, — вместо того чтобы беспокоиться о других, которые действительно осуществляют запуски спутников с такой интенсивностью и темпом, как это делает SpaceX", — отметил Карр.

В Федеральной комиссии по связи (FCC) сообщили, что также одобрили запросы SpaceX на создание дополнительных каналов связи для резервирования ее оптической сети.