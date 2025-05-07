В США сокращают исследования загрязнения космоса, Маск может извлечь выгоду

Проблема накопления металлов с космических аппаратов в стратосфере может оказаться без присмотра, поскольку администрация Трампа предлагает остановить исследования загрязнения космоса. Это может быть "благом" для проектов Илона Маска, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Администрация Трампа готова прекратить федеральные исследования по проблемам загрязнения космоса от спутников и ракет, в том числе вызванных проектами компаний Илона Маска.

Контекст

В стратосфере формируются загрязнения, которые, похоже, накапливаются на тревожных уровнях. Существует угроза, что это влияние разрушит озоновый слой, и человечеству потенциально грозит значительно более высокий уровень ультрафиолетового излучения. Последствия будут способствовать дальнейшей дестабилизации климата Земли.

Проекты исследования загрязнений космоса под угрозой ликвидации

Вопросом последствий для космоса от спутников и ракет занималось управление атмосферных исследований Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Теперь администрация Трампа предлагает ликвидировать NOAA.

В конце 2023 года исследование, спонсированное Noaa, обнаружило, что металлы из космических аппаратов, испаряющиеся во время их возвращения в атмосферу, накапливаются в стратосфере - пишет издание.

Дальнейшие стратосферные измерительные полеты, запланированные на февраль, должны были бы продолжить это исследование. Впрочем оба проекта были отложены после замораживания финансирования.

Это даже произошло раньше - еще до того, как более широкие сокращения Noaa были утверждены - сообщили бывшие должностные лица NOAA.

"Это абсолютная неправда": в Tesla опровергли слухи о поиске замены Илону Маску

Сейчас считается, что основная часть загрязнения происходит от "мегасозвездий" Starlink и Amazon, которые обеспечивают широкополосный интернет, состоящий примерно из 10 000 спутников.

Guardian отмечает, что примерно 7000 спутников Starlink обеспечивают широкополосный интернет различным слоям населения и организациям. Например, правительствам и военным. А также, преимущественно, - сельским клиентам, кто иначе не может получить доступ к услугам.

В то же время гонка спутников между странами набирает обороты.

В течение десятилетия на околоземной орбите будет где-то до 100 000 спутников - приводится в материале соответствующий прогноз.

Ключевая опасность для стратосферы

Космические аппараты могут создавать проблемы во время своего подъема и спуска. Запуски выбрасывают ряд выбросов, таких как черный углерод, оксиды азота, угарный газ, оксид алюминия, хлорные газы и, оказавшись на орбите, ртуть.

Когда спутники выводятся из эксплуатации через пять-пятнадцать лет, они высвобождают металлы во время испарения. Это впрыскивает загрязняющие вещества в ранее нетронутые части стратосферы. Ученые подчеркивают - очень чувствительной системы, и отмечают, что последствия этого очень малопонятны по состоянию на сейчас.

Во время стратосферного измерительного полета, спонсированного NOAA в конце 2023 года, были обнаружены металлы в аэрозолях серной кислоты, составляющие значительную часть стратосферы, которые, как считается, играют чрезвычайно важную роль в регулировании температуры Земли. Аэрозоли могут частично функционировать как планетарный "солнцезащитный крем", создавая облака на высоких уровнях. То есть тех уровнях, отражающих солнечное излучение, и одновременно предотвращающих попадание парниковых газов и загрязнений в озоновый слой снизу.

Но как взаимодействуют металлы космического корабля, природные металлы и аэрозоли серной кислоты?

В значительной степени неизвестно, поскольку у нас нет наблюдений - подтвердил Крис Мелони, исследователь из Университета Колорадо,

Он является соавтором статьи 2023 года о результатах стратосферных измерительных полетов.

Напомним

В Техасе официально создали город Starbase, где базируется SpaceX Илона Маска.

SpaceX получила одобрение регуляторных органов США на увеличение количества запусков Starship из Техаса.

Маск заявил, что они с Трампом соглашаются "в 80% случаев"