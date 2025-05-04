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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

У Техасі офіційно створили місто Starbase, де базується SpaceX Ілона Маска. Мешканці Бока-Чіка обрали мера - віцепрезидента SpaceX Роберта Педена.

База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі

У Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт Ілона Маска, Associated Press (AP).

Деталі

Зазначається, що за створення нового міста проголосували жителі Бока-Чіка, переважно співробітники SpaceX.

За даними АР, із 283 зареєстрованих виборців 97,7% підтримали цю ініціативу. Це рішення надає громаді повноваження приймати місцеві закони та управляти інфраструктурою.

Також обрано й мера міста. Ним став віцепрезидент з випробувань і запусків SpaceX Роберт Педен.

Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск також відзначив подію дописом у соцмережі Х.

"Starbase, Техас. Тепер справжнє місто!", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Нагадаємо

Ілон Маск хоче мати багато дітей, щоб підготувати людство до можливого апокаліпсису та колонізації Марса. Він вже має щонайменше 14 дітей від різних жінок.

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