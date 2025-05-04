База SpaceX Ілона Маска стала новим містом в Техасі
Київ • УНН
У Техасі офіційно створили місто Starbase, де базується SpaceX Ілона Маска. Мешканці Бока-Чіка обрали мера - віцепрезидента SpaceX Роберта Педена.
У Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт Ілона Маска, Associated Press (AP).
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Зазначається, що за створення нового міста проголосували жителі Бока-Чіка, переважно співробітники SpaceX.
За даними АР, із 283 зареєстрованих виборців 97,7% підтримали цю ініціативу. Це рішення надає громаді повноваження приймати місцеві закони та управляти інфраструктурою.
Також обрано й мера міста. Ним став віцепрезидент з випробувань і запусків SpaceX Роберт Педен.
Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск також відзначив подію дописом у соцмережі Х.
"Starbase, Техас. Тепер справжнє місто!", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
Нагадаємо
Ілон Маск хоче мати багато дітей, щоб підготувати людство до можливого апокаліпсису та колонізації Марса. Він вже має щонайменше 14 дітей від різних жінок.
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