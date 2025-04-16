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Financial Times

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The Guardian

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Маск хоче завести "легіон" дітей для підготовки до апокаліпсису та опанування Марсу

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

Ілон Маск хоче мати багато дітей, щоб підготувати людство до можливого апокаліпсису та колонізації Марса. Він вже має щонайменше 14 дітей від різних жінок.

Маск хоче завести "легіон" дітей для підготовки до апокаліпсису та опанування Марсу

Ілон Маск хоче врятувати людство - за допомогою міжпланетних ракет і немовлят.

Передає УНН із посиланням на WSJ.

Деталі

Мати одного з дітей Маска розповіла Wall Street Journal, що технологічний мільярдер хоче, щоб "легіон" дітей готувався до апокаліпсису. Крім того американський бізнесмен, очевидно, готується вирушити на Марс, щоб опанувати планету.

Генеральний директор і засновник компанії Tesla, як кажуть, мав щонайменше 14 дітей від чотирьох різних жінок:

  • 6 з канадською письменницею Джастін Вілсон (Jennifer Justine Wilson);
    • 3 іншою канадською співачкою Grimes;
      • 4 з Шивон Зіліс, яка працює технічним менеджером в нейротехнологічній компанії Маска Neuralink;
        • 1 - з консервативною американською письменницею Ешлі Сент-Клер.

          Ілон Маск називає свій виводок дітей  "легіоном", запозичивши цей термін з Римської імперії, де він означав великий військовий підрозділ, який допомагав розширювати територію імперії.

          Сина Маска від Сен-Клер звати Ромул, який був одним з двох міфічних засновників Риму. Джерела, близькі до засновника SpaceX, розповіли журналу, що реальна кількість його дітей "набагато більша, ніж та, що є публічно відомою".

          У минулому Маск підтримував переконання про "народження", кажучи, що цивілізації знаходяться в небезпеці через зменшення населення.

          Я думаю, що в більшості країн ми повинні розглядати це як найбільшу проблему, яку потрібно вирішити

          - сказав Маск на заході в Саудівській Аравії минулого року.

          Марсохід Perseverance підкорив нову висоту на Червоній планеті13.12.24, 17:47 • 16455 переглядiв

          Повідомляється, що Маски зацікавлені в так званих країнах третього світу з вищим рівнем народжуваності, ніж у США та Європі.

          Люди, обізнані з цим питанням, сказали, що Маск бачить свою роль у тому, щоб "допомогти більшій кількості людей живити землю за допомогою вищого інтелекту".

          Нагадаємо

          Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

          SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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