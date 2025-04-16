Маск хоче завести "легіон" дітей для підготовки до апокаліпсису та опанування Марсу

Ілон Маск хоче врятувати людство - за допомогою міжпланетних ракет і немовлят.

Передає УНН із посиланням на WSJ.

Мати одного з дітей Маска розповіла Wall Street Journal, що технологічний мільярдер хоче, щоб "легіон" дітей готувався до апокаліпсису. Крім того американський бізнесмен, очевидно, готується вирушити на Марс, щоб опанувати планету.

Генеральний директор і засновник компанії Tesla, як кажуть, мав щонайменше 14 дітей від чотирьох різних жінок:

Ілон Маск називає свій виводок дітей "легіоном", запозичивши цей термін з Римської імперії, де він означав великий військовий підрозділ, який допомагав розширювати територію імперії.

Сина Маска від Сен-Клер звати Ромул, який був одним з двох міфічних засновників Риму. Джерела, близькі до засновника SpaceX, розповіли журналу, що реальна кількість його дітей "набагато більша, ніж та, що є публічно відомою".

У минулому Маск підтримував переконання про "народження", кажучи, що цивілізації знаходяться в небезпеці через зменшення населення.

Я думаю, що в більшості країн ми повинні розглядати це як найбільшу проблему, яку потрібно вирішити