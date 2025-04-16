Маск хоче завести "легіон" дітей для підготовки до апокаліпсису та опанування Марсу
Київ • УНН
Ілон Маск хоче мати багато дітей, щоб підготувати людство до можливого апокаліпсису та колонізації Марса. Він вже має щонайменше 14 дітей від різних жінок.
Ілон Маск хоче врятувати людство - за допомогою міжпланетних ракет і немовлят.
Передає УНН із посиланням на WSJ.
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Мати одного з дітей Маска розповіла Wall Street Journal, що технологічний мільярдер хоче, щоб "легіон" дітей готувався до апокаліпсису. Крім того американський бізнесмен, очевидно, готується вирушити на Марс, щоб опанувати планету.
Генеральний директор і засновник компанії Tesla, як кажуть, мав щонайменше 14 дітей від чотирьох різних жінок:
- 6 з канадською письменницею Джастін Вілсон (Jennifer Justine Wilson);
- 3 іншою канадською співачкою Grimes;
- 4 з Шивон Зіліс, яка працює технічним менеджером в нейротехнологічній компанії Маска Neuralink;
- 1 - з консервативною американською письменницею Ешлі Сент-Клер.
Ілон Маск називає свій виводок дітей "легіоном", запозичивши цей термін з Римської імперії, де він означав великий військовий підрозділ, який допомагав розширювати територію імперії.
Сина Маска від Сен-Клер звати Ромул, який був одним з двох міфічних засновників Риму. Джерела, близькі до засновника SpaceX, розповіли журналу, що реальна кількість його дітей "набагато більша, ніж та, що є публічно відомою".
У минулому Маск підтримував переконання про "народження", кажучи, що цивілізації знаходяться в небезпеці через зменшення населення.
Я думаю, що в більшості країн ми повинні розглядати це як найбільшу проблему, яку потрібно вирішити
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Повідомляється, що Маски зацікавлені в так званих країнах третього світу з вищим рівнем народжуваності, ніж у США та Європі.
Люди, обізнані з цим питанням, сказали, що Маск бачить свою роль у тому, щоб "допомогти більшій кількості людей живити землю за допомогою вищого інтелекту".
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