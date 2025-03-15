Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році
Київ • УНН
SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.
Маск анонсував запуск Starship на Марс у 2026 році. Про це повідомляє Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, передає УНН.
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За його словами, місія стартує на борту багаторазової ракети-носія Super Heavy, а сам корабель Starship здійснить посадку на Червоній планеті в рамках підготовки до майбутніх пілотованих експедицій. Ключову роль у місії відіграватиме штучний інтелектовий робот Optimus, який допоможе у виконанні технічних завдань після приземлення.
Starship відправляється на Марс наприкінці наступного року на борту Optimus
Якщо тестові посадки пройдуть успішно, SpaceX може розпочати висадку людей вже у 2029 році. Водночас більш імовірним терміном Маск назвав 2031 рік.
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