Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.
Марсохід NASA Curiosity виявив найбільші органічні молекули на Марсі, віком 3,7 мільярда років. Молекули можуть бути фрагментами жирних кислот, що оточують біологічні клітини.
Астролог Ксенія Базиленко рекомендує проаналізувати події березня, не починати нові проєкти та завершувати старі справи. Цей період закладає програму на пів року вперед.
29 березня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення, що завершує коридор затемнень. Це потужний момент для трансформації, формування намірів і глобальних змін, що впливає на долю.
Представник путіна заявив, що росія зацікавлена у співпраці з Ілоном Маском у космічних дослідженнях, зокрема, щодо підготовки місії на Марс. москва прагне зміцнити "роскосмос".
SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.
Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.
Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про вплив ретроградних планет і затемнень у березні 2025 року. Період із 3 до 9 березня стане підготовчим етапом перед важливими астрологічними подіями.
Астрологиня розповіла про парад планет у знаку Риб, який триватиме півтора місяця. Період принесе можливості для духовного розвитку, але вимагатиме обережності у фінансах і стосунках.
Астролог Ксенія Базиленко дала прогноз для кожного знака Зодіаку і розповіла про вплив планет на тиждень.
Внутрішнє ядро Землі могло деформуватися на 100 метрів у висоту за останні 20 років. Зміни відбуваються на межі внутрішнього та зовнішнього ядра, що може бути пов'язано зі змінами магнітного поля планети.
Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.
Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив про плани США відправити астронавтів на Марс для встановлення прапора. Ідею підтримав Ілон Маск, який очолить новий урядовий департамент.
21 січня 2025 року Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн вирівняються в одній лінії на нічному небі. Це стане прологом до ще рідкіснішого параду семи планет, який відбудеться 28 лютого.
Астрологиня Ксенія Базиленко пророкує потужний енергетичний тиждень із 20 до 26 січня. З'єднання Сонця з Плутоном принесе резонансні події та можливість кардинальних змін для всіх знаків зодіаку.
Марс досягне максимальної яскравості та найближчої точки до Землі 16 січня. 28 лютого 2025 року відбудеться рідкісний парад семи планет, який повториться лише у 2492 році.
Японський супутник LignoSat, виготовлений з магнолії, почав роботу на орбіті Землі. Апарат тестуватиме поведінку деревини в космосі протягом 6 місяців для майбутніх проєктів на Місяці та Марсі.
Ретроградний Марс входить у знак Рака, що вплине на сімейні відносини. Астрологиня Ксенія Базиленко дала прогноз для всіх знаків зодіаку на період 6-12 січня.
У 2025 році Марс, Меркурій та Венера будуть ретроградними в різні періоди року. Астролог попереджає про можливі складнощі у фінансах, спілкуванні та стосунках під час цих періодів.
Ретроградний Марс створить напругу і перешкоди у всіх сферах життя. Астрологиня Ксенія Базиленко дає рекомендації для кожного знака зодіаку на майбутній тиждень.
Меркурій починає прямий рух, що поліпшить взаєморозуміння між людьми і прискорить усі процеси. 21 грудня відбудеться важлива астрологічна подія - день зимового сонцестояння.
Космічний телескоп James Webb виявив 10-метровий астероїд у поясі між Марсом і Юпітером. Це найменший об'єкт, знайдений на такій відстані, що відкриває нові можливості для захисту Землі.
Ретроградність Марса і Меркурія створить перешкоди у всіх сферах життя з 9 по 15 грудня. Повний місяць в Близнюках 15 грудня посилить емоційну нестабільність і зажадає особливої уваги до відпочинку.
NASA відклала пілотовану місію "Артеміда-3" з висадкою на Місяць до середини 2027 року через технічні проблеми. Причиною перенесення стали складнощі з тепловим екраном космічного корабля.
З 5 грудня 2024 до 25 лютого 2025 Марс перебуватиме в ретроградному русі. Астролог попереджає про три особливо напружені періоди і дає рекомендації щодо поведінки в цей час.
З 5 грудня починається ретроградність Марса, яка триватиме до 25 лютого. Астролог попереджає про можливі конфлікти і радить уникати прийняття важливих рішень в цей період.
Астролог розповіла про вплив ретроградного Меркурія з 25 листопада по 15 грудня та молодика 1 грудня на всі знаки зодіаку. Період принесе зміни у спілкуванні, подорожах та особистих стосунках.
22-річна шведська модель OnlyFans Ельза Тора публічно заявила про бажання народити дитину від Ілона Маска на Марсі. Вона вже намагалася зв'язатися з мільярдером через соцмережу X.
Астролог розповіла про важливу астрологічну подію - входження Плутона в знак Водолія на 24 роки. Прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень і майбутні глобальні зміни в технологіях і соціальній сфері.