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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 834 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26958 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

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Апарат NASA виявив найбільші органічні молекули на Марсі

Марсохід NASA Curiosity виявив найбільші органічні молекули на Марсі, віком 3,7 мільярда років. Молекули можуть бути фрагментами жирних кислот, що оточують біологічні клітини.

Новини Світу • 1 квітня, 00:52 • 11781 перегляди
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Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Астролог Ксенія Базиленко рекомендує проаналізувати події березня, не починати нові проєкти та завершувати старі справи. Цей період закладає програму на пів року вперед.

Суспільство • 31 березня, 05:38 • 537356 перегляди
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Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

29 березня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення, що завершує коридор затемнень. Це потужний момент для трансформації, формування намірів і глобальних змін, що впливає на долю.

Суспільство • 28 березня, 07:20 • 713554 перегляди

росія хоче співпрацювати з Маском для польоту на Марс - Reuters

Представник путіна заявив, що росія зацікавлена у співпраці з Ілоном Маском у космічних дослідженнях, зокрема, щодо підготовки місії на Марс. москва прагне зміцнити "роскосмос".

Новини Світу • 18 березня, 12:56 • 10222 перегляди

Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.

Новини Світу • 15 березня, 20:55 • 28409 перегляди

За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.

Новини Світу • 13 березня, 16:54 • 16403 перегляди
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Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про вплив ретроградних планет і затемнень у березні 2025 року. Період із 3 до 9 березня стане підготовчим етапом перед важливими астрологічними подіями.

Суспільство • 3 березня, 07:14 • 202960 перегляди
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Період духовного розвитку та самопізнання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 лютого - 2 березня

Астрологиня розповіла про парад планет у знаку Риб, який триватиме півтора місяця. Період принесе можливості для духовного розвитку, але вимагатиме обережності у фінансах і стосунках.

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Період для завершення розпочатих справ: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 лютого

Астролог Ксенія Базиленко дала прогноз для кожного знака Зодіаку і розповіла про вплив планет на тиждень.

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Внутрішнє ядро ​​Землі могло змінити форму - дослідження

Внутрішнє ядро Землі могло деформуватися на 100 метрів у висоту за останні 20 років. Зміни відбуваються на межі внутрішнього та зовнішнього ядра, що може бути пов'язано зі змінами магнітного поля планети.

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Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею

Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.

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Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.

Новини Світу • 20 січня, 20:25 • 38537 перегляди

Трамп сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив про плани США відправити астронавтів на Марс для встановлення прапора. Ідею підтримав Ілон Маск, який очолить новий урядовий департамент.

Новини Світу • 20 січня, 17:54 • 40292 перегляди

Парад шести планет 21 січня: де і як спостерігати

21 січня 2025 року Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн вирівняються в одній лінії на нічному небі. Це стане прологом до ще рідкіснішого параду семи планет, який відбудеться 28 лютого.

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Початок періоду кардинальних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 - 26 січня

Астрологиня Ксенія Базиленко пророкує потужний енергетичний тиждень із 20 до 26 січня. З'єднання Сонця з Плутоном принесе резонансні події та можливість кардинальних змін для всіх знаків зодіаку.

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Марс наближається до Землі перед унікальним парадом планет у лютому 2025

Марс досягне максимальної яскравості та найближчої точки до Землі 16 січня. 28 лютого 2025 року відбудеться рідкісний парад семи планет, який повториться лише у 2492 році.

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У космос запустили перший в історії дерев’яний супутник: фотоподробиці

Японський супутник LignoSat, виготовлений з магнолії, почав роботу на орбіті Землі. Апарат тестуватиме поведінку деревини в космосі протягом 6 місяців для майбутніх проєктів на Місяці та Марсі.

Новини Світу • 12 січня, 23:23 • 28204 перегляди
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Марс порушить сімейні питання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6-12 січня

Ретроградний Марс входить у знак Рака, що вплине на сімейні відносини. Астрологиня Ксенія Базиленко дала прогноз для всіх знаків зодіаку на період 6-12 січня.

Суспільство • 6 січня, 09:19 • 180969 перегляди
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Не лише Меркурій: скільки періодів ретроградності планет на нас чекає у 2025 році

У 2025 році Марс, Меркурій та Венера будуть ретроградними в різні періоди року. Астролог попереджає про можливі складнощі у фінансах, спілкуванні та стосунках під час цих періодів.

Суспільство • 27 грудня, 11:14 • 159867 перегляди
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Марс ретроградний - зберігайте спокій. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період із 23 до 29 грудня

Ретроградний Марс створить напругу і перешкоди у всіх сферах життя. Астрологиня Ксенія Базиленко дає рекомендації для кожного знака зодіаку на майбутній тиждень.

Суспільство • 23 грудня, 09:47 • 97852 перегляди
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Меркурій уже не ретроградний: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 - 22 грудня

Меркурій починає прямий рух, що поліпшить взаєморозуміння між людьми і прискорить усі процеси. 21 грудня відбудеться важлива астрологічна подія - день зимового сонцестояння.

Суспільство • 16 грудня, 08:49 • 165291 перегляди

Завдяки телескопу James Webb Між Марсом і Юпітером знайшли найменші астероїди

Космічний телескоп James Webb виявив 10-метровий астероїд у поясі між Марсом і Юпітером. Це найменший об'єкт, знайдений на такій відстані, що відкриває нові можливості для захисту Землі.

Новини Світу • 11 грудня, 01:07 • 17845 перегляди
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Не ризикуйте і не намагайтеся прискорити процеси: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9-15 грудня

Ретроградність Марса і Меркурія створить перешкоди у всіх сферах життя з 9 по 15 грудня. Повний місяць в Близнюках 15 грудня посилить емоційну нестабільність і зажадає особливої уваги до відпочинку.

Суспільство • 9 грудня, 12:50 • 133978 перегляди

"Має відбутися не раніше середини 2027 року": NASA оголошує про нове перенесення польоту на Місяць

NASA відклала пілотовану місію "Артеміда-3" з висадкою на Місяць до середини 2027 року через технічні проблеми. Причиною перенесення стали складнощі з тепловим екраном космічного корабля.

Технології • 6 грудня, 13:24 • 17326 перегляди
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Ретроградність Марса: чим складний і небезпечний цей період

З 5 грудня 2024 до 25 лютого 2025 Марс перебуватиме в ретроградному русі. Астролог попереджає про три особливо напружені періоди і дає рекомендації щодо поведінки в цей час.

Суспільство • 5 грудня, 10:50 • 105861 перегляди
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Ретроградний не тільки Меркурій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2-8 грудня

З 5 грудня починається ретроградність Марса, яка триватиме до 25 лютого. Астролог попереджає про можливі конфлікти і радить уникати прийняття важливих рішень в цей період.

Суспільство • 2 грудня, 09:15 • 105087 перегляди
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Ретроградний Меркурій та молодик: що віщують зірки на період з 25 листопада по 1 грудня

Астролог розповіла про вплив ретроградного Меркурія з 25 листопада по 15 грудня та молодика 1 грудня на всі знаки зодіаку. Період принесе зміни у спілкуванні, подорожах та особистих стосунках.

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Шведська модель OnlyFans хоче народити від Ілона Маска в рамках колонізації Марсу

22-річна шведська модель OnlyFans Ельза Тора публічно заявила про бажання народити дитину від Ілона Маска на Марсі. Вона вже намагалася зв'язатися з мільярдером через соцмережу X.

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Початок епохальних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 - 24 листопада

Астролог розповіла про важливу астрологічну подію - входження Плутона в знак Водолія на 24 роки. Прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень і майбутні глобальні зміни в технологіях і соціальній сфері.

Суспільство • 18 листопада, 07:09 • 156307 перегляди