Не ризикуйте і не намагайтеся прискорити процеси: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9-15 грудня

Ретроградність Марса і Меркурія створить перешкоди у всіх сферах життя з 9 по 15 грудня. Повний місяць в Близнюках 15 грудня посилить емоційну нестабільність і зажадає особливої уваги до відпочинку.