Британські вчені досліджуватимуть місячний пил, наданий Китаєм

Науковці з Великої Британії отримали рідкісні зразки місячного пилу, які позичив Китай. Дослідники сподіваються, що їх вивчення допоможе більше дізнатися про те, як утворився Місяць та про ранні роки існування Землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

З КНР до Великої Британії прибули перші зразки місячної породи, які Китай зібрав каміння під час своєї космічної місії "Чан'е-5" у 2020 році, коли апарат приземлився на вулканічну ділянку під назвою Монс Рюмкер. Дотримуючись давньої традиції глобальної співпраці між вченими, Китай вперше надав сімом міжнародним дослідникам доступ до зразків, щоб дозволити їм зробити нові відкриття.

Професор Махеш Ананд, єдиний вчений у Великій Британії, якому позичили цей надзвичайно рідкісний матеріал, описує його як "цінніший за золотий пил".

"Ніхто у світі не мав доступу до зразків Китаю, тому це велика честь і величезний привілей. Китай набагато випереджає нас за рівнем інвестицій у космічні програми", – сказав він.

Як зазначає видання, після подрібнення та обробки пилу лазерами команда професора Ананда сподівається відповісти на питання про те, як утворився Місяць, та про ранні роки існування планети Земля.

Усередині пилових частинок можуть бути докази, що підтверджують теорію вчених про те, що Місяць утворився з уламків, викинутих 4,5 мільярда років тому, коли Земля зіткнулася з планетою розміром з Марс.

Як проходитиме дослідження

Професор Ананд каже, що науковцям не потрібно більше, ніж 60 мг, які їм надали.

Повірте, цього достатньо, щоб зайняти нас на довгі роки, бо ми спеціалізуємося на роботі з мікросферою - додав він.

Технік Кей Найт підготує зразки й відправить їх ще до двох лабораторій. Далі технік Саша Верчовський на спеціальному пристрої, який він будує з 1990-х років нагріє їх до 1400°C. Це допоможе витягнути з них вуглець, азот та благородні гази. Технік-дослідник Джеймс Маллі визначить, скільки кисню міститься у специфічності пилу.

У команди є рік, щоб завершити дослідження. Зрештою, їхній пошук відповідей, ймовірно, призведе до знищення зразків.

Я дуже сподіваюся, що це початок довгострокової співпраці між Китаєм та міжнародними вченими - каже професор Ананд.

Багато з нас побудували свою кар’єру, працюючи зі зразками, повернутими місіями "Аполлон", і я вважаю, що це фантастична традиція, якої варто дотримуватися. Я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад – додає він.

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