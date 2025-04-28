Європі потрібно більше інвестувати в космос для незалежності від США - гендиректор ESA

Європі необхідно збільшити інвестиції у космос, щоб забезпечити незалежність від США, заявив генеральний директор Європейського космічного агентства (ЄКА, ESA) Йозеф Ашбахер в інтерв'ю The Guardian, пише УНН.

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Як пише видання, повернення Дональда Трампа до Білого дому викликало відхід європейських політичних лідерів від зв'язків з Америкою та швидке зростання видатків на оборону, на тлі того, як безпека континенту досягає "поворотної точки".



Прагнення Європи до більшої автономії означає, що вона також має збільшити свої інвестиції в космічні технології, за словами Йозефа Ашбахера, гендиректора ESA, міжурядового органу, якому доручено контролювати амбіції європейських країн, включаючи велику частину ЄС та Велику Британію, у галузі.

У космосі є багато областей, які розглядаються як ті, де Європа захоче збільшити свою автономію, і зрозуміло, що в більш нестабільній геополітичній ситуації потреба у більшій автономії є. Ситуація радикально змінюється - сказав Ашбахер в інтерв'ю Guardian у Лондоні.

Люди звертають свої погляди до неба більше, ніж будь-коли. Світ знаходиться посеред другої космічної гонки, у якій уряди, а також приватні компанії користуються величезними досягненнями в галузі супутників, датчиків і, що особливо важливо, ракет. Аналітики говорять про галузь вартістю 1 трлн доларів, масштаб якої відповідав би сьогоднішньому сектору авіаперевезень, з очікуваним бумом спостереження за Землею, зв'язку та навіть туризму. Спровоковане Трампом збільшення військових витрат може надати додаткового імпульсу, на тлі того, як збройні сили змагаються за найкраще шпигунське обладнання, вказує видання.

Однак роль Ашбахера як керівника ESA також полягає в тому, щоб виступати за продовження інвестицій у науку на благо людства, включаючи такі проекти, як вимірювання швидкості вітру за допомогою лазерів, супутники моніторингу клімату та телескоп Euclid, призначений для вивчення таємниць темної матерії.

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Для європейської космічної науки тісна співпраця зі США була життєво важливою протягом десятиліть. ESA працює з американськими колегами над проектами, що охоплюють широкий спектр: від відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію до телескопа Джеймса Вебба, який вивчає випромінювання галактик мільярди років тому, та програми Artemis щодо повернення людей на Місяць. Ашбахер, австрієць, контролює бюджет у €7,7 млрд цього року, велика сума, але вона не йде в жодне порівняння з бюджетом Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) у $25,4 млрд. Повернення Трампа викликало питання про те, чи продовжиться ця співпраця, на тлі того, як США запроваджують різкі скорочення для NASA.

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Ілон Маск додає ще одну складність. Його SpaceX вже, можливо, внесла найбільший внесок у революційне зниження витрат на запуски завдяки своїм багаторазовим ракетам Falcon 9. Однак вкрай спірний мандат мільярдера на скорочення витрат при Трампі означає, що він, імовірно, матиме значний вплив на космічну політику США, попри очевидний ризик конфлікту інтересів як ключового підрядника NASA. Вибраний Трампом адміністратор NASA, мільярдер Джаред Айзекман, заплатив SpaceX за те, щоб вони доставили його до космосу. Маск розкритикував Artemis, вважаючи за краще свої амбіції щодо відправлення людей на Марс.

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Європейські країни також поспішають відучити себе від Starlink від SpaceX, мережі інтернет-супутників на низькій навколоземній орбіті (Leo). Starlink побудувала найбільше на сьогодні угруповання Leo, забезпечивши надійний доступ в Інтернет у віддалених місцях і став невід'ємною частиною військових комунікацій України після вторгнення росії у 2022 році.

На запитання щодо впливу Маска Ашбахер відмовився коментувати "внутрішню політику Сполучених Штатів і те, хто має впливати на ці рішення".

ESA продовжує свою частину запланованих робіт, будуючи капсулу Orion для транспортування астронавтів, сказав Ашбахер, додавши, що він "впевнений, що США продовжать співпрацювати з Європою у програмі Artemis", зокрема у створенні "місячного шлюзу" на орбіті Місяця.

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"Якщо відбудуться зміни і якщо наші американські партнери та друзі змінять свої плани, звичайно, ми будемо готові до плану B, - сказав Ашбахер. - І, безумовно, ми зміцнимо нашу автономію та наші можливості внаслідок цього. Але сьогодні не час говорити про план B, тому що план A вже реалізовано".

Однак ESA також розглядає можливість співпраці з іншими країнами, які могли б стати частиною плану B. Ашбахер виділив Австралію, Об'єднані Арабські Емірати та Індію як перспективних партнерів для Європи.

SpaceX минулого місяця підтвердила своє домінуюче становище, коли її капсула Dragon повернула чотирьох людей, двоє з яких застрягли на Міжнародній космічній станції через технічні проблеми на кораблі-конкуренті Boeing Starliner.

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Європа залишилася залежною від SpaceX у запуску частини своєї супутникової навігаційної системи Galileo після виведення з експлуатації ракети Ariane 5 та зупинки Vega C, обидві з яких експлуатуються Arianespace, співвласниками якої є виробники аерокосмічної техніки Airbus та Safran. Це стало "кризою запуску", яку було припинено лише першим польотом ракети Ariane 6 від Arianespace минулого року.

ESA тепер прагне підштовхнути більше конкурентів із запусків наступного покоління, приділяючи особливу увагу багаторазовим ракетам, щоб наслідувати скорочення витрат SpaceX. Один із проектів ESA, двигун Prometheus, має бути запущений "менш ніж за кілька" років, сказав Ашбахер. Інші європейські гравці приватного сектору, такі як німецький стартап Rocket Factory Augsburg, також беруть участь у перегонах.

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Якщо все піде за планом, вони також зможуть стартувати з Великої Британії, поклавши край залежності від космодрому ESA у Французькій Гвіані в Південній Америці. Ашбахер сказав, що розвиток британських космодромів, особливо одного на Шетландських островах, стане ще однією довгоочікуваною подією. ESA, яке фінансується 23 державами-членами, але не є організацією ЄС, означає, що Brexit не завадив участі Великої Британії, хоча в її частині програми кліматичних супутників Copernicus була перерва.

Роль ESA полягає у мирному дослідженні космосу, але очевидні військові застосування можуть полегшити агентству отримання більшого фінансування від урядів його країн-членів у листопаді, на тлі того, як вони поспішають переозброїтися і заповнити прогалину, залишену США, пише видання.

Тим не менш, Ашбахер - учений. Хоча він визнав, що космічні технології "відіграватимуть основну роль у забезпеченні багатьох з цих вимог безпеки" для європейських урядів, він також закликав до продовження інвестицій у науку.

Він порівняв космічні інвестиції з інвестиціями у фундаментальні дослідження, які дозволили вченим розробити вакцини проти COVID із вражаючою швидкістю під час пандемії.

"Інвестиції в космос у Європі повинні збільшитися, щоб гарантувати, що Європа зможе підтримувати свій рівень якості життя та рівень життя для своїх людей, - сказав він. - Наука - це такий сильний бік Європи. Насправді це причина, через яку економічний прогрес та економічний розвиток можуть відбуватися або відбуваються швидше".

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