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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11631 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163013 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140351 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143081 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136531 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136520 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196798 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Перша запущена з Європи орбітальна ракета вибухнула після запуску: політ назвали успішним

Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.

Новини Світу • 30 березня, 20:56 • 13974 перегляди

SpaceX запустила секретну місію NROL-57 для розвідувального управління США

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.

Новини Світу • 21 березня, 08:06 • 19573 перегляди

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

Новини Світу • 16 березня, 05:40 • 21790 перегляди

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 25247 перегляди

NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.

Новини Світу • 12 березня, 23:53 • 11795 перегляди

Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяць - це другий випадок в історії комерційних модулів

Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно сів на Місяць і надіслав перші знімки. Апарат несе 10 наукових інструментів NASA для дослідження місячного ґрунту в Mare Crisium.

Технології • 2 березня, 15:02 • 31284 перегляди

Athena стартувала до Місяця: новий модуль від SpaceX з інноваційною станцією зв’язку

Місячний посадковий модуль Athena від Intuitive Machines успішно стартував на ракеті Falcon 9. Апарат здійснить посадку на Місяць 6 березня та проведе тестування ґрунту біля Південного полюса.

Новини Світу • 27 лютого, 08:00 • 30629 перегляди

Місячний зонд Firefly зафіксував затемнення Землі з космосу

Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив рідкісні знімки затемнення Землі під час своєї місії до Місяця. Апарат успішно розпочав 45-денну місію та вже передає наукові дані на Землю.

Новини Світу • 25 січня, 12:58 • 33047 перегляди

Starlink анонсував тестування прямого супутникового зв'язку зі смартфонами

Ілон Маск оголосив про початок бета-тестування прямого підключення Starlink до смартфонів 27 січня 2025 року. Нова технологія дозволить отримувати супутниковий інтернет безпосередньо на мобільні телефони.

Технології • 24 січня, 12:24 • 35424 перегляди

Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Новини Світу • 14 січня, 08:17 • 28332 перегляди

Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.

Новини Світу • 13 січня, 10:30 • 27299 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з 24 супутниками Starlink на орбіту

SpaceX здійснила перший у 2024 році запуск 24 супутників Starlink з мису Канаверал. Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на безпілотний корабель, здійснивши свій 17-й політ.

Новини Світу • 7 січня, 08:08 • 28016 перегляди

SpaceX запустив 20 супутників Starlink, зокрема 13 з можливістю Direct to Cell

SpaceX здійснила запуск 20 супутників Starlink з бази Ванденберг, з яких 13 мають функцію Direct to Cell. Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив свій 20-й політ.

Технології • 18 листопада, 15:15 • 17167 перегляди

Астронавти Crew-8 повернулися на Землю після восьмимісячного перебування в космосі

Астронавти NASA SpaceX Crew-8 успішно приземлилися у Флориді після 232-денної місії на МКС. Екіпаж подолав 100 мільйонів миль та провів важливі наукові дослідження, але повернення затрималось на 2 місяці через ураган.

Новини Світу • 25 жовтня, 16:12 • 15910 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.

Новини Світу • 12 серпня, 22:02 • 26441 перегляди

Китайська ракета розвалилася на низькій навколоземній орбіті, понад 700 уламків "бомбардують" супутники

Верхній ступінь китайської ракети Long March 6A вибухнув на низькій навколоземній орбіті після запуску 18 інтернет-супутників. Утворилося поле з понад 700 уламків, що загрожує зіткненням більш ніж 1000 супутникам.

Новини Світу • 11 серпня, 14:16 • 33302 перегляди

Ракета "Falcon 9" стартувала до Міжнародної космічної станції із вантажною місією

SpaceX здійснила запуск Falcon 9 з вантажною місією NG-21 до МКС. Це 10-й політ першого ступеня ракети, яка раніше використовувалася для запусків Starlink та інших місій.

Новини Світу • 5 серпня, 11:00 • 16878 перегляди

SpaceX і NASA планують запуск місії Crew-9 на МКС 18 серпня

SpaceX і NASA оголосили про плани запуску місії Crew-9 на МКС не раніше 18 серпня. Це відбудеться після дозволу FAA на повернення ракети Falcon 9 в космос після нещодавнього збою.

Новини Світу • 27 липня, 02:01 • 26498 перегляди

SpaceX здійснить запуск 20 малих супутників Starlink, в тому числі 13 Direct to Cell

SpaceX запустить 20 супутників Starlink на ракеті Falcon 9. Йдеться також про 13 супутників з технологією Direct to Cell.

Технології • 5 липня, 16:02 • 17052 перегляди

ЗМІ: Таємничі об'єкти в українському небі – це ступінь носія SpaceX

Другий ступінь ракети SpaceX Falcon 9 був помічений в українському небі після запуску двох супутників WorldView Legion.

Технології • 2 травня, 20:24 • 23953 перегляди

Південна Корея запустила свій другий супутник-розвідник

Південна Корея успішно запустила свій другий військовий розвідувальний супутник для кращого моніторингу Північної Кореї, а до 2025 року планує запустити загалом п'ять супутників-шпигунів.

Новини Світу • 8 квітня, 08:16 • 25221 перегляди

Астронавти "Crew-8" вирушили на МКС після кількох перенесень термінів

Новий екіпаж з чотирьох астронавтів успішно стартував на борту ракети SpaceX Falcon 9 до Міжнародної космічної станції після двох попередніх відстрочок через погодні умови.

Новини Світу • 4 березня, 07:56 • 26451 перегляди

SpaceX запустила приватний посадковий апарат на Місяць

SpaceX запустила перший приватний місяцехід під назвою Odysseus, побудований компанією Intuitive Machines, який має приземлитися на Місяці 22 лютого.

Новини Світу • 16 лютого, 08:34 • 29679 перегляди

Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників стеження гіперзвукової та балістичної зброї

Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників, які відстежуватимуть гіперзвукові та балістичні ракети і стануть частиною системи стеження за винищувачами.

Анонси • 15 лютого, 13:34 • 21131 перегляди