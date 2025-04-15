Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.
NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.
Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно сів на Місяць і надіслав перші знімки. Апарат несе 10 наукових інструментів NASA для дослідження місячного ґрунту в Mare Crisium.
Місячний посадковий модуль Athena від Intuitive Machines успішно стартував на ракеті Falcon 9. Апарат здійснить посадку на Місяць 6 березня та проведе тестування ґрунту біля Південного полюса.
Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив рідкісні знімки затемнення Землі під час своєї місії до Місяця. Апарат успішно розпочав 45-денну місію та вже передає наукові дані на Землю.
Ілон Маск оголосив про початок бета-тестування прямого підключення Starlink до смартфонів 27 січня 2025 року. Нова технологія дозволить отримувати супутниковий інтернет безпосередньо на мобільні телефони.
Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.
SpaceX здійснила перший у 2024 році запуск 24 супутників Starlink з мису Канаверал. Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на безпілотний корабель, здійснивши свій 17-й політ.
SpaceX здійснила запуск 20 супутників Starlink з бази Ванденберг, з яких 13 мають функцію Direct to Cell. Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив свій 20-й політ.
Астронавти NASA SpaceX Crew-8 успішно приземлилися у Флориді після 232-денної місії на МКС. Екіпаж подолав 100 мільйонів миль та провів важливі наукові дослідження, але повернення затрималось на 2 місяці через ураган.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.
Верхній ступінь китайської ракети Long March 6A вибухнув на низькій навколоземній орбіті після запуску 18 інтернет-супутників. Утворилося поле з понад 700 уламків, що загрожує зіткненням більш ніж 1000 супутникам.
SpaceX здійснила запуск Falcon 9 з вантажною місією NG-21 до МКС. Це 10-й політ першого ступеня ракети, яка раніше використовувалася для запусків Starlink та інших місій.
SpaceX і NASA оголосили про плани запуску місії Crew-9 на МКС не раніше 18 серпня. Це відбудеться після дозволу FAA на повернення ракети Falcon 9 в космос після нещодавнього збою.
SpaceX запустить 20 супутників Starlink на ракеті Falcon 9. Йдеться також про 13 супутників з технологією Direct to Cell.
Другий ступінь ракети SpaceX Falcon 9 був помічений в українському небі після запуску двох супутників WorldView Legion.
Південна Корея успішно запустила свій другий військовий розвідувальний супутник для кращого моніторингу Північної Кореї, а до 2025 року планує запустити загалом п'ять супутників-шпигунів.
Новий екіпаж з чотирьох астронавтів успішно стартував на борту ракети SpaceX Falcon 9 до Міжнародної космічної станції після двох попередніх відстрочок через погодні умови.
SpaceX запустила перший приватний місяцехід під назвою Odysseus, побудований компанією Intuitive Machines, який має приземлитися на Місяці 22 лютого.
Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників, які відстежуватимуть гіперзвукові та балістичні ракети і стануть частиною системи стеження за винищувачами.