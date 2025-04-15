SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.