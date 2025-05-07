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Японський місячний посадковий модуль Resilience прибув на місячну орбіту: він здійснить історичну спробу посадки

Київ • УНН

 • 3228 перегляди

Космічний корабель Resilience японської компанії ispace успішно вийшов на місячну орбіту. Посадка запланована на 5 червня в районі Моря Холоду, з корисним вантажем, включно з ровером Tenacious.

Японський місячний посадковий модуль Resilience прибув на місячну орбіту: він здійснить історичну спробу посадки

Космічний корабель Resilience, створений токійською компанією ispace, прибув до Місяця за розкладом у вівторок 6 травня, що дасть йому можливість вчасно здійснити історичну спробу посадки через місяць, повідомляє Space.com, пише УНН.

Деталі

Перш за все, ми надзвичайно раді, що посадковий модуль Resilience успішно досяг місячної орбіти, як і планувалося, сьогодні. Ми продовжуватимемо ретельні операції та ретельну підготовку, щоб забезпечити успіх посадки на Місяць

— заявив у своїй заяві Такеші Хакамада, засновник і генеральний директор ispace.

Resilience був запущений 15 січня на ракеті SpaceX Falcon 9 разом з іншим приватним місячним посадковим модулем — Blue Ghost, який був створений та експлуатується техаською компанією Firefly Aerospace.

Blue Ghost обрав більш прямий шлях до Місяця, прибувши на місячну орбіту 13 лютого та приземлившись на найближчого сусіда Землі 2 березня. Це був історичний момент - Blue Ghost став другим приватним космічним кораблем, який здійснив м'яку посадку на Місяць, після корабля Odysseus компанії Intuitive Machines у лютому 2024 року.

Resilience, навпаки, не поспішав, обираючи низькоенергетичний та паливозберігаючий шлях, який включав близький проліт повз Місяць 14 лютого.

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Якщо все піде за планом, Resilience приземлиться 5 червня в межах Mare Frigoris ("Море Холоду" - ред.), базальтової рівнини в північній півкулі Місяця. Успішна посадка стане другою для Японії, чиє національне космічне агентство запустило космічний апарат під назвою SLIM ("Розумний посадковий модуль для дослідження Місяця" - ред.) у січні 2024 року.

Resilience несе п’ять науково-технічних корисних вантажів. Один з них – мініатюрний ровер під назвою Tenacious, який був побудований дочірньою компанією ispace у Люксембурзі.

Tenacious збере трохи місячного пилу згідно з контрактом з NASA. Маленький ровер несе власний корисний вантаж – "Місячний будинок", проект художника Мікаеля Генберга, який розташований на передньому бампері Tenacious.

Спроба посадки 5 червня буде другою для ispace, метою якої є допомогти відкрити Місяць для подальшого дослідження та розробки ресурсів. Перший місячний посадковий модуль компанії успішно досяг орбіти у березні 2023 року, але зазнав невдачі під час спроби посадки у квітні того ж року.

Доповнення

Космічний апарат Solar Orbiter зробив детальні знімки Сонця з відстані 77 млн км. Місія, запущена у 2020 році, має на меті вивчення магнітної активності Сонця.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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