Японский лунный посадочный модуль Resilience прибыл на лунную орбиту: он совершит историческую попытку посадки
Киев • УНН
Космический корабль Resilience японской компании ispace успешно вышел на лунную орбиту. Посадка запланирована на 5 июня в районе Моря Холода, с полезным грузом, включая ровер Tenacious.
Космический корабль Resilience, созданный токийской компанией ispace, прибыл на Луну по расписанию во вторник 6 мая, что даст ему возможность вовремя осуществить историческую попытку посадки через месяц, сообщает Space.com, пишет УНН.
Детали
Прежде всего, мы очень рады, что посадочный модуль Resilience успешно достиг лунной орбиты, как и планировалось, сегодня. Мы будем продолжать тщательные операции и тщательную подготовку, чтобы обеспечить успех посадки на Луну
Resilience был запущен 15 января на ракете SpaceX Falcon 9 вместе с другим частным лунным посадочным модулем — Blue Ghost, который был создан и эксплуатируется техасской компанией Firefly Aerospace.
Blue Ghost выбрал более прямой путь к Луне, прибыв на лунную орбиту 13 февраля и приземлившись на ближайшего соседа Земли 2 марта. Это был исторический момент - Blue Ghost стал вторым частным космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на Луну, после корабля Odysseus компании Intuitive Machines в феврале 2024 года.
Resilience, наоборот, не спешил, выбирая низкоэнергетический и топливосберегающий путь, который включал близкий пролет мимо Луны 14 февраля.
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Если все пойдет по плану, Resilience приземлится 5 июня в пределах Mare Frigoris ("Море Холода" - ред.), базальтовой равнины в северном полушарии Луны. Успешная посадка станет второй для Японии, чье национальное космическое агентство запустило космический аппарат под названием SLIM ("Умный посадочный модуль для исследования Луны" - ред.) в январе 2024 года.
Resilience несет пять научно-технических полезных грузов. Один из них – миниатюрный ровер под названием Tenacious, который был построен дочерней компанией ispace в Люксембурге.
Tenacious соберет немного лунной пыли согласно контракту с NASA. Маленький ровер несет собственный полезный груз – "Лунный дом", проект художника Микаэля Генберга, который расположен на переднем бампере Tenacious.
Попытка посадки 5 июня будет второй для ispace, целью которой является помочь открыть Луну для дальнейшего исследования и разработки ресурсов. Первый лунный посадочный модуль компании успешно достиг орбиты в марте 2023 года, но потерпел неудачу при попытке посадки в апреле того же года.
Дополнение
Космический аппарат Solar Orbiter сделал детальные снимки Солнца с расстояния 77 млн км. Миссия, запущенная в 2020 году, имеет целью изучение магнитной активности Солнца.