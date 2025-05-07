Японский лунный посадочный модуль Resilience прибыл на лунную орбиту: он совершит историческую попытку посадки

Космический корабль Resilience, созданный токийской компанией ispace, прибыл на Луну по расписанию во вторник 6 мая, что даст ему возможность вовремя осуществить историческую попытку посадки через месяц, сообщает Space.com, пишет УНН.

Прежде всего, мы очень рады, что посадочный модуль Resilience успешно достиг лунной орбиты, как и планировалось, сегодня. Мы будем продолжать тщательные операции и тщательную подготовку, чтобы обеспечить успех посадки на Луну