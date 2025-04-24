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Космічний апарат Solar Orbiter зробив унікальні знімки Сонця високої роздільної здатності

Київ • УНН

 • 4104 перегляди

Космічний апарат Solar Orbiter зробив детальні знімки Сонця з відстані 77 млн км. Місія, запущена у 2020 році, має на меті вивчення магнітної активності Сонця.

Космічний апарат Solar Orbiter зробив унікальні знімки Сонця високої роздільної здатності

Космічний апарат Solar Orbiter вразив вчених та любителів космосу новим детальним зображенням Сонця. Про це пишу УНН з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Деталі

9 березня 2025 року, на відстані близько 77 мільйонів кілометрів від Сонця, космічний апарат Solar Orbiter був орієнтований так, щоб навестись на різні регіони Сонця у сітці 5 х 5. У кожному напрямку інструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) було зроблено шість зображень з високою роздільною здатністю і два ширококутні знімки.

Сонце виглядає як тепла жовта сфера з поверхнею, вкритою безладними сонячними променями. Жовте сяйво простягається до країв зображення, причому деякі регіони яскравіші за інші. Багато яскраво-жовтих дуг виділяються з широкої смуги навколо екватора Сонця.

Темніша область виділяється на приблизно горизонтальній лінії біля південного полюса Сонця. Яскраві дуги і трохи темнішої речовини також можна побачити по краях сонячного світила.

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Довідково

Solar Orbiter - це космічна місія міжнародної співпраці між ЄКА і НАSА. Встановлений на ньому інструмент для фотографування Extreme Ultraviolet Imager (EUI) працює під керівництвом Королівської обсерваторії Бельгії (ROB).

Запуск місії було здійснено ракетою-носієм Atlas V з космічного центру Кеннеді у Флориді 10 лютого 2020.

Космічний апарат має зближуватися з Сонцем кожні п'ять місяців. Зближення плануються так, щоб повторно вивчати одні й ті ж ділянки сонячної атмосфери. Solar Orbiter зможе спостерігати накопичення магнітної активності в атмосфері, яке може призводити до потужних сонячних спалахів або викидів.

Доповнення

Телескоп Webb вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.

Апарат Blue Ghost зробив високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В NASA сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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