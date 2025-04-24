Космічний апарат Solar Orbiter зробив унікальні знімки Сонця високої роздільної здатності

Космічний апарат Solar Orbiter вразив вчених та любителів космосу новим детальним зображенням Сонця. Про це пишу УНН з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Деталі

9 березня 2025 року, на відстані близько 77 мільйонів кілометрів від Сонця, космічний апарат Solar Orbiter був орієнтований так, щоб навестись на різні регіони Сонця у сітці 5 х 5. У кожному напрямку інструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) було зроблено шість зображень з високою роздільною здатністю і два ширококутні знімки.

Сонце виглядає як тепла жовта сфера з поверхнею, вкритою безладними сонячними променями. Жовте сяйво простягається до країв зображення, причому деякі регіони яскравіші за інші. Багато яскраво-жовтих дуг виділяються з широкої смуги навколо екватора Сонця.

Темніша область виділяється на приблизно горизонтальній лінії біля південного полюса Сонця. Яскраві дуги і трохи темнішої речовини також можна побачити по краях сонячного світила.

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Довідково

Solar Orbiter - це космічна місія міжнародної співпраці між ЄКА і НАSА. Встановлений на ньому інструмент для фотографування Extreme Ultraviolet Imager (EUI) працює під керівництвом Королівської обсерваторії Бельгії (ROB).

Запуск місії було здійснено ракетою-носієм Atlas V з космічного центру Кеннеді у Флориді 10 лютого 2020.

Космічний апарат має зближуватися з Сонцем кожні п'ять місяців. Зближення плануються так, щоб повторно вивчати одні й ті ж ділянки сонячної атмосфери. Solar Orbiter зможе спостерігати накопичення магнітної активності в атмосфері, яке може призводити до потужних сонячних спалахів або викидів.

Доповнення

Телескоп Webb вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.

Апарат Blue Ghost зробив високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В NASA сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х.