Космический аппарат Solar Orbiter сделал уникальные снимки Солнца высокого разрешения

Космический аппарат Solar Orbiter поразил ученых и любителей космоса новым детальным изображением Солнца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

Детали

9 марта 2025 года, на расстоянии около 77 миллионов километров от Солнца, космический аппарат Solar Orbiter был ориентирован так, чтобы навестись на разные регионы Солнца в сетке 5 х 5. В каждом направлении инструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) было сделано шесть изображений с высоким разрешением и два широкоугольных снимка.

Солнце выглядит как теплая желтая сфера с поверхностью, покрытой беспорядочными солнечными лучами. Желтое сияние простирается до краев изображения, причем некоторые регионы ярче других. Многие ярко-желтые дуги выделяются из широкой полосы вокруг экватора Солнца.

Более темная область выделяется на примерно горизонтальной линии возле южного полюса Солнца. Яркие дуги и немного более темного вещества также можно увидеть по краям солнечного светила.

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Справка

Solar Orbiter - это космическая миссия международного сотрудничества между ЕКА и НАСА. Установленный на нем инструмент для фотографирования Extreme Ultraviolet Imager (EUI) работает под руководством Королевской обсерватории Бельгии (ROB).

Запуск миссии был осуществлен ракетой-носителем Atlas V из космического центра Кеннеди во Флориде 10 февраля 2020.

Космический аппарат должен сближаться с Солнцем каждые пять месяцев. Сближения планируются так, чтобы повторно изучать одни и те же участки солнечной атмосферы. Solar Orbiter сможет наблюдать накопление магнитной активности в атмосфере, которое может приводить к мощным солнечным вспышкам или выбросам.

Дополнение

Телескоп Webb впервые смог зафиксировать полярные сияния Нептуна в потрясающих инфракрасных деталях. Активность сияний расположена в средних широтах планеты, а не на полюсах.

Аппарат Blue Ghost сделал высокочеткие изображения заката Солнца с Луны. В NASA надеются, что они помогут раскрыть тайну странного серпанка, который впервые наблюдали на Луне в 1960-х.