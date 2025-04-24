Огромная космическая структура Великая Стена Геркулеса оказалась больше, чем считалось: почему это смущает ученых

Астрофизики из Венгрии и Соединенных Штатов обнаружили, что одна из крупнейших структур во Вселенной еще более масштабная, чем считалось ранее. С помощью гамма-всплесков удалось узнать, что Большая Стена Геркулеса - Северной Короны может достигать 10 млрд световых лет в диаметре, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Новое открытие ставит под сомнение стандартные космологические модели, согласно которым Вселенная должна быть однородной в больших масштабах. Массивное скопление галактик под названием MACS J0717.5+3745 может быть похоже на Большую Стену Геркулеса - Северной Короны

Исследователи во главе с Иштваном Хорватом проанализировали 542 гамма-всплеска. Эти "маяки" позволили выявить скопления материи на невероятных расстояниях. Стало известно, что вспышки концентрируются вдоль Стены Геркулеса, которая простирается в диапазоне красных смещений от z≈0,33 до z≈2,43. Это свидетельствует о том, что такая структура существовала миллиарды лет и занимает значительную часть наблюдаемого космоса.

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Что это значит

По космологическому принципу, размеры структур во Вселенной не могут превышать 1,2 млрд световых лет. Впрочем, Большая Стена Геркулеса почти в восемь раз больше. Такое неожиданное открытие делает возможными два сценария: либо модели эволюции Вселенной, сконструированные людьми, неполные, либо космологический принцип ошибочен и требует пересмотра.

Если такие огромные структуры действительно существуют, мы еще не понимаем, как они формируются. Например, даже Гигантская группа квазаров или Большая Стена Слоуна кажутся пустяковыми рядом с этим гигантом - объясняют авторы исследования.



Справочно

Гамма-всплеск - масштабный космический выброс энергии гамма-излучения электромагнитного спектра. Гамма-всплески - самые яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной.

Дополнение

Темная материя могла способствовать образованию гигантских черных дыр в ранней Вселенной, предположили канадские ученые по результатам нового исследования. Такое предположение помогает объяснить, как гигантские черные дыры образовались еще до появления первых звезд.