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Следы жизни за пределами Солнечной системы: ученые обнаружили странные вещества в атмосфере гигантской планеты

Киев • УНН

 • 6250 просмотра

На планете K2-18 b обнаружили диметилсульфид и диметилдисульфид, которые производятся водорослями. Это может свидетельствовать о наличии жизни, но необходимы дополнительные исследования.

Следы жизни за пределами Солнечной системы: ученые обнаружили странные вещества в атмосфере гигантской планеты

На гигантской планете K2-18 b, находящейся на расстоянии 124 световых лет от Земли, ученые обнаружили химические вещества, которые на Земле производятся водорослями. Это заставило ученых спорить о возможном существовании жизни на этой планете.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Наблюдение космического телескопа Джеймса Вебба за планетой под названием K2-18 b помогло выявить химические отпечатки двух соединений, которые на Земле, как известно, производятся только жизнью.Обнаружение химических веществ диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) не является стопроцентным доказательством биологической активности пришельцев, но может приблизить ответ на вопрос, есть ли жизнь на других планетах.

"Это самое весомое на сегодняшний день доказательство биологической активности за пределами Солнечной системы. Мы очень осторожны. Мы должны спросить себя, настоящий ли сигнал и что он означает. Это может быть переломным моментом, когда вдруг мы сможем ответить на фундаментальный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной", - сказал профессор Никку Мадхусудхан, астрофизик из Кембриджского университета, руководивший наблюдениями.

Другие ученые настроены более скептически, поскольку остаются вопросы. В частности, общие условия на K2-18 b благоприятны для жизни и можно ли рассматривать DMS и DMDS, которые в основном производятся морским фитопланктоном на Земле, как сигналы биологической активности.

Наблюдения

K2-18 b находится в созвездии Льва. Эта планета почти в девять раз массивнее Земли и в 2,6 раза больше. Она вращается в зоне жизни своей звезды, холодного красного карлика, меньшего половины Солнца. В 2019 году космический телескоп Хаббл обнаружил водяной пар в атмосфере K2-18 b, тогда ученые объявили это "наиболее пригодным для жизни миром" за пределами Солнечной системы.

Во время дальнейших наблюдений команды Мадхусудхана в 2023 году было обнаружено, что появление пара спровоцировал метан, но все же K2-18 b подпадал под определение пригодной для жизни планеты, ведь она покрыта огромным, глубоким океаном.

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Однако ученые продолжают спорить о возможности биологической активности там.

Планеты за пределами нашей Солнечной системы слишком далеки, чтобы их можно было достичь с помощью роботизированных космических кораблей. Но ученые могут оценить их размер, плотность и температуру и исследовать химический состав, отслеживая экзопланету, когда она проходит мимо своей звезды-хозяина, и измеряя свет звезд, прошедший через ее атмосферу.

В последних наблюдениях было замечено, что длины волн, которые поглощают DMS и DMDS, внезапно уменьшаются, когда K2-18 b бродит перед красным карликом. Это может указывать на достаточное количество этих веществ там.

Сигнал был сильным и четким. Если мы можем обнаружить эти молекулы на планетах, пригодных для жизни, это первый раз, когда мы можем сделать это как вид... это поражает, что это возможно

- сказал Мадхусудхан.

Выводы, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, свидетельствуют о том, что концентрация DMS и DMDS в тысячи раз больше, чем на Земле. Остается 0,3% на то, что внезапное уменьшение волн было случайным, а это не соответствует золотому стандарту для открытий в физике.

Могут быть процессы, о которых мы не знаем, которые производят эти молекулы. Но я не думаю, что существует какой-то известный процесс, который мог бы объяснить это без биологии

- сказал Мадхусудхан.

Споры ученых

Сложность выявления других потенциальных процессов, которые указывали бы на существование жизни там, заключается в том, что условия на K2-18 b остаются спорными. В то время как команда Кембриджа отдает предпочтение океанскому сценарию, другие говорят, что данные свидетельствуют о газовой планете или планете с океанами, состоящими из магмы, а не из воды.

Также возникает вопрос, мог ли DMS быть принесен на планету кометами. Для этого понадобилась бы интенсивность бомбардировки, которая кажется невероятной. Также предполагают, что вещество могло быть произведено в гидротермальных источниках, вулканах или грозах из-за экзотических химических процессов.

Жизнь - это один из вариантов, но он один из многих. Нам придется строго исключить все остальные варианты, прежде чем требовать жизни

- сказала доктор Нора Ханни, химик из Института физики Бернского университета, чьи исследования показали присутствие DMS на планете.

Мой скептицизм относительно любых утверждений, касающихся доказательств жизни, постоянно возвращается к 11 не потому, что я не думаю, что там существует другая жизнь, а потому, что я чувствую, что для такого глубокого и важного открытия бремя доказывания должно быть очень, очень высоким

- сказал доктор Джо Барстоу, ученый-планетолог из Открытого университета.

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