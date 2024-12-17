Телескоп Вебба обнаружил новые факты о формировании планет в ранней Вселенной

Предыдущие теоретические выводы о формировании планет в ранние дни Вселенной вероятно могут быть опровергнуты. Космический телескоп им. Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope) получил новые данные.

Передает УНН со ссылкой на European Space Agency.

Детали

Новые данные космического телескопа NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope) ставят под сомнение предыдущие представления о формировании планет в начале существования Вселенной, а также уточняют вывод, который был сделан с помощью космического телескопа NASA/ESA «Хаббл» (Hubble Space Telescope) более 20 лет назад.

В 2003 году «Хаббл» заметил массивную планету вокруг очень старой звезды, почти такой же древней, как и Вселенная. Это означало, что некоторые планеты образовались, когда наша Вселенная была очень молодой. И такие планеты имели время сформироваться и вырасти большими внутри своих молодых дисков, стать даже больше Юпитера. Считалось, что звезды имели лишь небольшое количество элементов, которые являются строительными блоками планет.

Так как же могла образоваться такая планета? Это было загадкой.

Благодаря проведенным наблюдениям с помощью James Webb Space Telescope, исследователи недавно обнаружили, что у некоторых звезд на самом деле есть диски, формирующие планеты, и что важно - эти диски живут даже дольше, чем те, что наблюдаются вокруг молодых звезд в нашей галактике Млечный Путь.

По словам Гвидо Де Марчи из Европейского центра космических исследований (Нордвейк, Нидерланды), с телескопом Вебба у исследователей есть убедительное подтверждение того, что ученые ранее видели с Hubble.

Справочно

В ранней Вселенной звезды формировались по большей части из водорода и гелия и очень небольшого количества более тяжелых элементов, таких как углерод и железо.

Современные теоретические модели предполагают, что при таком небольшом количестве тяжелых элементов диски вокруг звезд имеют короткую продолжительность жизни.

«Но Хаббл действительно видел одну из этих планет, так что, если модели были ошибочны, и диски могли бы жить дольше?» - говорит соисследовательница Webb Елена Сабби.

Как была доказана идея о Планетообразующих дисках

Как пишет ESA, ученые натренировали James Webb Space Telescope на Малом Магеллановом Облаке - карликовой галактике, которая является одной из ближайших соседей Млечного Пути. В частности, они исследовали массивное звездообразующее скопление NGC 346, которое также бедно тяжелыми элементами. Это скопление служит близким прокси для изучения звездной среды как в далекой Вселенной.

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Наблюдения «Хаббла» за NGC 346 с середины 2000-х годов обнаружили много звезд возрастом от 20 до 30 миллионов лет, которые, похоже, все еще имели вокруг себя планетообразующие диски. Это противоречило общепринятому мнению, что такие диски рассеиваются через 2-3 миллиона лет.

"Выводы " Hubble" были противоречивыми, они шли вразрез не только с эмпирическими данными о нашей галактике, но и с современными моделями " - отмечают исследователи.

Но теперь, благодаря чувствительности и разрешению Webb Telescope, ученые имеют первые в истории спектры формирующихся звезд - подобных Солнцу, и их ближайшего окружения в соседней галактике.

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"Мы видим, что эти звезды действительно окружены дисками и все еще находятся в процессе поглощения материала, даже в относительно большом возрасте в 20 или 30 миллионов лет. Это также означает, что у планет больше времени для формирования и роста вокруг этих звезд, чем в прилегающих областях звездообразования в нашей собственной галактике", - сказал Гвидо де Марчи.

Открытие опровергает предыдущие теоретические предсказания о том, что звезда очень быстро сдувает диск, когда в Газе очень мало более тяжелых элементов.

Исследователи объяснили, что может существовать два разных механизма, которые позволяют планетообразующим дискам сохраняться в средах, бедных на тяжелые элементы.

Во-первых, для того, чтобы сдуть диск, свет звезды давит на газ в диске. Этот процесс является более эффективным, когда газ содержит элементы, тяжелее водорода и гелия. Массивное звездное скопление NGC 346 содержит лишь около десяти процентов более тяжелых элементов, которые присутствуют в химическом составе нашего Солнца.

Поэтому, возможно, звездам этого скопления просто нужно больше времени, чтобы разогнать свой диск.

Вторая возможность заключается в том, что звезда, похожая на Солнце, должна образоваться из большего облака газа, которое имеет более тяжелые элементы. Большее газовое облако создаст больший диск. Когда в диске больше массы, понадобится больше времени, чтобы сдуть диск.

Напомним

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