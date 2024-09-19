Супутники Маска "блокують" можливість заглянути у всесвіт - дослідники

Радіохвилі від мережі супутників Ілона Маска, що збільшується, блокують можливість вчених заглянути у всесвіт, за словами дослідників з Нідерландів, повідомляє BBC, пише УНН.

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Нове покоління супутників Starlink від компанії SpaceX, які забезпечують швидкий інтернет у всьому світі, більше заважає роботі радіотелескопів, аніж попередні версії, кажуть вони.

Тисячі орбітальних супутників "засліплюють" радіотелескопи і можуть заважати астрономічним дослідженням, згідно з даними Нідерландського інституту радіоастрономії (ASTRON).

"Кожного разу, коли запускається більше супутників з такими рівнями випромінювання, ми бачимо все менше і менше неба", - сказала професор Джессіка Демпсі, директор ASTRON.

"Ми намагаємося вивчити такі речі, як струмені, що випускаються чорними дірами у центрі галактик. Ми також вивчаємо деякі з ранніх галактик, у мільйонах і мільйонах світлових років від нас, а також екзопланети", — сказала вона, підкреслюючи області, на які впливає випромінювання супутника.

За даними ASTRON, перешкоди від супутників другого покоління, або V2, у 32 рази сильніші, ніж від першого покоління.

Кількість радіації, що випускається, перевищує норми, встановлені галузевим органом Міжнародного союзу електрозв'язку, додала професор Демпсі.

Дослідження було проведено з використанням радіотелескопу LOFAR у Нідерландах протягом одного дня у липні цього року.

Астрономи кажуть, що вони говорили зі SpaceX про випромінювання від першого покоління супутників і компанія вислухала їх побоювання. Але ASTRON тепер каже, що V2 виявилися ще потужнішими.

Дослідники підкреслюють, що необхідне більше регулювання космосу та способів роботи супутників, щоб уникнути компрометації наукової роботи.

Висновки опубліковані в науковому журналі Astronomy and Astrophysics.

Доповнення

Супутники забезпечують широкосмуговий інтернет по всьому світу, часто у віддалених місцях.

За однією з оцінок, наразі на орбіті на висоті близько 550 км над Землею знаходиться 6402 супутники Starlink, що робить його найбільшим постачальником на сьогодні.

У головного конкурента SpaceX, OneWeb їх менше 1000. Але це зростаюча сфера бізнесу. Amazon розробляє власну мережу і сподівається запустити не менше 3000 у найближчі кілька років.

Очікується, що до 2030 року кількість супутників на орбіті перевищить 100 тисяч.