Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський

Сьогодні українські представники продовжать розмову в США із командою президента Дональда Трампа. Завдання зараз - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні українські представники продовжать розмову в США із командою президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії, які ще приводи знайшов путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас – на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що тільки достойний мир означає реальну безпеку, а Україна цілком усвідомлює, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану.