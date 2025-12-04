$42.200.13
20:25 • 662 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 1796 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 10018 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 20369 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 20060 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33805 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20166 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20604 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20814 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29116 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 16313 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25323 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 13325 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 11118 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10700 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 20369 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 25350 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33805 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 41596 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 67912 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Башар аль-Асад
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Чернігів
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10720 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 25116 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26726 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 71560 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 74346 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

Українські представники продовжать розмову в США з командою президента Трампа. Завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії, та які ще приводи знайшов путін для затягування війни.

Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський

Сьогодні українські представники продовжать розмову в США із командою президента Дональда Трампа. Завдання зараз - отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні українські представники продовжать розмову в США із командою президента Трампа. Наше завдання зараз – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії, які ще приводи знайшов путін, щоб затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас – на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що тільки достойний мир означає реальну безпеку, а Україна цілком усвідомлює, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією щодо мирного плану.

Степан Гафтко

