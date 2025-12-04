Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский

Сегодня украинские представители продолжат разговор в США с командой президента Дональда Трампа. Задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

"Сегодня украинские представители продолжат разговор в США с командой президента Трампа. Наша задача сейчас – получить полную информацию о том, что прозвучало в России, какие еще поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и чтобы давить на Украину, на нас – на нашу независимость. Украина готова к любым вариантам развития событий, конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был достойный мир", - сказал Зеленский.

Он отметил, что только достойный мир означает реальную безопасность, а Украина вполне осознает, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для переговоров с американской делегацией по мирному плану.