Крупнейшие породы собак в мире

Всего существует более 400 пород собак. Кинологи делят их на 3 типа: крупные, средние и маленькие. Сегодня УНН рассказывает о самых крупных породах собак.

Крупные виды собак всегда привлекают внимание: кто-то боится, а кто-то, наоборот, любуется. Мы не только рассмотрим самые крупные породы собак, но и развеем самый популярный миф о них — действительно ли все крупные собаки агрессивны и злы.

Часто наше представление о крупных собаках ошибочно. С детства у нас складывается впечатление, что они злые, агрессивные и неконтролируемые, а маленькие собаки — милые и хорошие.

Но на практике это совсем не так. На характер животного прежде всего влияет хозяин. Если крупный песик рос в доброжелательной атмосфере, где хорошее отношение сочеталось с добротой и лаской, то и характер будет соответствующим. Благодаря большому размеру собаки уверены в себе и спокойны. Они обожают людей и детей и доброжелательно относятся к другим животным.

Самая большая собака в мире

Официально самая большая признанная порода собак в мире — английский мастиф. Эта порода славится не только своими размерами, но и прекрасным характером. Ему присущи нежность, любовь и преданность. Несмотря на свои колоссальные размеры, мастиф отличается стальной выдержкой и абсолютно не реагирует на мелкие провокации. Его называют нежным гигантом именно из-за его хорошего характера.

Английский мастиф имеет впечатляющие габариты. Вес взрослых самцов обычно составляет от 75 до 100 кг, тогда как самки весят от 54 до 77 кг. Собака этой породы по кличке Зорба попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжелая и длинная собака в мире. Его размеры поражают: вес пса составлял почти 156 кг, а длина достигала 2,5 метров.

Хотя исторически мастифов использовали как мощных сторожевых псов и даже бойцов на античных аренах, современный английский мастиф — это идеальный компаньон.

Они сильно привязываются к своей семье и всегда готовы ее защитить. Часто их габаритов и одного лишь уверенного вида достаточно, чтобы остановить недоброжелателя. Благодаря своему мягкому темпераменту они бережно относятся к малышам, хотя из-за их огромного размера игры с детьми все же стоит контролировать. Это не гиперактивная собака. Большую часть дня этот великан с удовольствием проведет мирно дремля на своем коврике у ног хозяина.

Самые крупные породы собак

В мире кинологии существует отдельная категория — гигантские породы собак. Традиционно к ней относятся животные, вес которых во взрослом возрасте превышает 45-50 килограммов, а рост в холке стартует от 65-70 сантиметров.

Помимо английского мастифа, в мире существует еще несколько пород, которые поражают своими размерами:

немецкий дог: самая высокая собака в мире. Псы этой породы также отличились в Книге рекордов Гиннесса как самые высокие в мире, их рост достигал 111,8 см;

сенбернар: легендарные спасатели из швейцарских Альп. Это невероятно сильные, массивные и пушистые собаки, которые отличаются безграничной добротой, терпением и любовью к детям;

ньюфаундленд: известные также как собаки-водолазы. Благодаря густой водонепроницаемой шерсти и перепонкам между пальцами они являются отличными пловцами. Они чрезвычайно доброжелательны и позитивны;

ирландский волкодав: стремительный и высокий охотник с жесткой шерстью. Несмотря на суровый вид и то, что в прошлом они были охотниками на волков, дома это чрезвычайно спокойные и уязвимые собаки;

леонбергер: порода, которую вывели в Германии с целью создать собаку, похожую на льва (символ города Леонберг). Это могучие, уверенные в себе, но лишенные агрессии компаньоны.

Все они имеют очень схожие характеры, их объединяет одна общая психологическая черта — уравновешенность. Гиганты любят быть всегда возле хозяина, у них чрезвычайно большое сердце. Также им не нравятся долгие и изнурительные прогулки, они с удовольствием подремлют. Конечно, есть и минус: все крупные породы собак имеют склонность к дисплазии суставов, проблемам с сердцем и желудком, что требует очень тщательного контроля за питанием и нагрузками.

Крупные породы собак: плюсы и минусы содержания

Решение разделить свой дом с крупной собакой — это шаг, который гарантированно принесет много радости, но в то же время потребует серьезной ответственности. Жизнь не то что с крупной, а с собакой-гигантом кардинально отличается от содержания мелких или средних пород.

Плюсы содержания

стабильная психика и спокойствие: крупные собаки преимущественно имеют очень уравновешенный темперамент. Они редко страдают истеричностью, не склонны к беспричинному лаю и не будут путаться под ногами 24/7;

при правильной социализации гигантам присуще удивительное терпение. Они часто позволяют детям то, чего никогда бы не стерпел маленький терьер;

большинству гигантов достаточно непродолжительных прогулок неспешным шагом. Они не требуют многочасовых марафонов за велосипедом, как хаски или курцхаары.

Минусы содержания

все, что касается крупной собаки, стоит дороже. Это огромные порции качественного корма, амуниция, большие дозировки лекарств и более высокие чеки у ветеринара;

невоспитанная 80-килограммовая собака, которая рванула за кошкой, может легко сбить взрослого человека с ног. Вы должны иметь достаточно физических сил, чтобы удержать питомца в экстренной ситуации;

у многих крупных пород повышено слюноотделение. Кроме того, большие лапы приносят в дом значительно больше грязи и песка после прогулки под дождем;

поездка к ветеринару или на отдых потребует вместительного автомобиля, ведь в салон обычного седана такой пес может просто не поместиться.

