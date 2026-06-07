Советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Шрирам Кришнан покидает пост
Киев • УНН
Шрирам Кришнан покидает пост советника Белого дома по вопросам ИИ. Он продолжит консультировать администрацию Трампа как внешний специалист.
Главный советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Шрирам Кришнан объявил об отставке. После увольнения он продолжит сотрудничать с администрацией США в качестве внешнего советника. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По информации издания, Шрирам Кришнан был приглашен президентом США Дональдом Трампом к формированию политики в сфере искусственного интеллекта во время его второго президентского срока.
Он был ключевым партнером в плане действий администрации по искусственному интеллекту, включая политические инициативы и международную дипломатию, в рамках усилий по обеспечению «доминирования американского искусственного интеллекта»
По словам Дэвида Сакса, после увольнения Кришнан продолжит работать с Белым домом в качестве внешнего советника. В то же время, сам Шрирам Кришнан, комментируя свой уход, заявил: "После перерыва я буду работать над решением некоторых серьезных проблем, с которыми сталкивается Америка в сфере искусственного интеллекта (об этом позже)".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, упрощающий процедуру увольнения около 8000 высокопоставленных федеральных служащих.