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рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка

Киев • УНН

 • 189797 просмотра

Российские войска цинично атаковали ракетами пригород Одессы, попав в людное место возле рынка. Повреждена гражданская инфраструктура, на месте работают экстренные службы.

рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка

рф ракетами ударила по пригороду Одессы возле рынка, есть повреждения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется

- написал Кипер.

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