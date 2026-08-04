рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка

рф ракетами ударила по пригороду Одессы возле рынка, есть повреждения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется - написал Кипер.

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