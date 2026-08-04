рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка
Киев • УНН
Российские войска цинично атаковали ракетами пригород Одессы, попав в людное место возле рынка. Повреждена гражданская инфраструктура, на месте работают экстренные службы.
рф ракетами ударила по пригороду Одессы возле рынка, есть повреждения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется
россия ударила по Белгород-Днестровскому, двое пострадавших04.08.26, 09:19 • 3195 просмотров