россия ударила по Белгород-Днестровскому, двое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В Белгород-Днестровском пострадали двое людей, разрушен частный дом.
На юге Одесской области российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, в Белгороде-Днестровском предварительно пострадали 2 человека, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру на юге Одесчины", - написал Кипер в соцсетях.
В результате российской атаки БпЛА в городе Белгород-Днестровский предварительно пострадали 2 человека
В результате очередного удара, по данным Кипера, разрушен частный жилой дом. Он подтвердил, что, по предварительным данным, двое человек пострадало.
Пожар, который возник, оперативно ликвидировали спасатели, указал он.
Также по другим адресам вспыхнула сухая трава, добавили в ГСЧС. "Спасатели быстро потушили все возгорания", - отметили в ведомстве.
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