Атака на АЗС в Криворожском районе: количество раненых растет, полиция показала последствия
Киев • УНН
В результате атаки РФ на АЗС в Криворожском районе количество раненых возросло до шести, погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик. Спасатели ликвидировали пожар, полиция фиксирует разрушения.
Количество раненых в результате атаки рф на АЗС в Криворожском районе возросло до 6. Об этом сообщает Нацполиция Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, медики оказали помощь пострадавшим.
На данный момент известно о трех погибших и как минимум шести раненых
Указывается, что полицейские проводят осмотр места происшествия, фиксируют разрушения и собирают вещественные доказательства.
Напомним
В Криворожском районе из-за атаки рф на АЗС погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик.
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