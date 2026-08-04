Атака на АЗС в Криворожском районе: количество раненых растет, полиция показала последствия

Количество раненых в результате атаки рф на АЗС в Криворожском районе возросло до 6. Об этом сообщает Нацполиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, медики оказали помощь пострадавшим.

На данный момент известно о трех погибших и как минимум шести раненых - рассказали правоохранители.

Указывается, что полицейские проводят осмотр места происшествия, фиксируют разрушения и собирают вещественные доказательства.

Напомним

В Криворожском районе из-за атаки рф на АЗС погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик.

Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок