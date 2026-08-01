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Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 4371 просмотра

Российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Николаевском районе. Пострадали трое членов одной семьи, включая четырехлетнюю девочку, которые получили легкие травмы.

Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок

Российский беспилотник днем 1 августа ударил по автозаправочной станции в Николаевской области, пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Георгий Решетилов, пишет УНН.

Днем враг атаковал, предположительно БПЛА "Клин", автозаправочную станцию в Николаевском районе

- говорится в сообщении.

Пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.

По словам Решетилова, все получили легкие травмы и сейчас проходят обследование.

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Ольга Розгон

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