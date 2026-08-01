Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Николаевском районе. Пострадали трое членов одной семьи, включая четырехлетнюю девочку, которые получили легкие травмы.
Российский беспилотник днем 1 августа ударил по автозаправочной станции в Николаевской области, пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Георгий Решетилов, пишет УНН.
Днем враг атаковал, предположительно БПЛА "Клин", автозаправочную станцию в Николаевском районе
Пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.
По словам Решетилова, все получили легкие травмы и сейчас проходят обследование.
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