Вражеский дрон ударил по АЗС в Николаевской области, пострадали три человека, среди них ребенок

Российский беспилотник днем 1 августа ударил по автозаправочной станции в Николаевской области, пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Георгий Решетилов, пишет УНН.

Днем враг атаковал, предположительно БПЛА "Клин", автозаправочную станцию в Николаевском районе - говорится в сообщении.

Пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.

По словам Решетилова, все получили легкие травмы и сейчас проходят обследование.

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