Враг снова атаковал портовую инфраструктуру на Николаевщине, задело гражданское судно
Киев • УНН
Сегодня утром враг атаковал ударным БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждено гражданское судно, предварительно без пострадавших.
рф атаковала дроном портовую инфраструктуру в Николаевском районе, повреждено гражданское судно, сообщил в субботу и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром враг атаковал ударным БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки повреждено гражданское судно. Предварительно, без пострадавших
россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины - АМПУ27.07.26, 12:43 • 4228 просмотров