Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины - АМПУ

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Россия атакует заблокированные с 2022 года гражданские суда в портах Николаевской области, в результате очередного вражеского удара в ночь на 27 июля есть погибший, сообщили в АМПУ в понедельник, пишет УНН.

Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины - сообщили в АМПУ.

Как указали в АМПУ, "в ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевского региона".

"Под вражеским огнем оказались суда, которые остаются заблокированными в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не совершают коммерческих рейсов", - отметили в АМПУ.

В результате атаки есть погибший и раненые.

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"Это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков. Украина продолжает фиксировать эти преступления и призывает международное морское сообщество к решительной реакции на атаки России против гражданского торгового флота", - указали в АМПУ.