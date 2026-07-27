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Financial Times

Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины - АМПУ

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

В ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским судам в портах Николаевского региона. В результате атаки есть погибший и раненые.

Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины - АМПУ
Фото: t.me/ampu_uspa

Россия атакует заблокированные с 2022 года гражданские суда в портах Николаевской области, в результате очередного вражеского удара в ночь на 27 июля есть погибший, сообщили в АМПУ в понедельник, пишет УНН.

Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевщины

- сообщили в АМПУ.

Как указали в АМПУ, "в ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевского региона".

"Под вражеским огнем оказались суда, которые остаются заблокированными в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не совершают коммерческих рейсов", - отметили в АМПУ.

В результате атаки есть погибший и раненые.

 

Атака рф на портовую инфраструктуру Николаевщины унесла жизнь мужчины, повреждены три судна27.07.26, 08:37 • 3516 просмотров

"Это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков. Украина продолжает фиксировать эти преступления и призывает международное морское сообщество к решительной реакции на атаки России против гражданского торгового флота", - указали в АМПУ.

Юлия Шрамко

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