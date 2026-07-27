Атака рф на портовую инфраструктуру Николаевщины унесла жизнь мужчины, повреждены три судна

россия снова атаковала портовую инфраструктуру в Николаевской области, известно об одном погибшем, повреждены три судна, сообщил в понедельник и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.

Только что стало известно, что во время утренней атаки ударным БПЛА типа "Shahed" по портовой инфраструктуре Николаевского района погиб 48-летний мужчина - написал Решетилов.

По его словам, вчера и сегодня утром враг атаковал область ударными БПЛА типа "Shahed". "Под атакой была портовая инфраструктура Николаевского района. Ранение получил 50-летний мужчина, которого госпитализировали. Состояние пострадавшего – тяжелое. Повреждены три гражданских судна", - сообщил Решетилов.

В Баштанском районе, по его данным, вчера и сегодня утром враг атаковал ударными БПЛА типа "Молния" Снигиревскую громаду. В результате одного из обстрелов в селе Евгеновка ранены 45-летняя женщина и 57-летний мужчина, они были госпитализированы. На утро мужчина находится в стабильном состоянии, женщина – в стабильно тяжелом. Поврежден торговый объект.

В Николаевском районе, добавил он, вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

рф снова атаковала портовую инфраструктуру на Николаевщине, повреждены два судна